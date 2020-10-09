稱法院不夠尊重中央權力 劉兆佳：中央不滿已久

指列顯倫「緊急改革」觀點受內地推崇

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央對司法機構不滿由來已久，但並非單純因法院近期對反修例案件的裁決。劉稱中央當然希望法官能協助把關，對涉嫌參與違法暴力者重判，發揮阻嚇作用。不過，從中央更高的層次，中央反而是不滿意司法界在香港回歸後，仍未理解一國兩制下香港法院應有的憲政角色，稱法院對中央權力的不夠尊重、對人大釋法權力的理解不足，以及司法機構對政府行政權力不夠尊重，他說如中央會認為法院寬鬆審批市民司法覆核挑戰行政決定。

前終院常任法官列顯倫上月撰文提出司法機構「是時候緊急改革了」，當中多番批評法院，又接受訪問斥司法機關「把自己抬高到了全國人大的位置」。劉兆佳就說，烈顯倫的觀點，與北京的看法很相近，內地對列顯倫的觀點推崇備至。

至於建制派下一步會如何狙擊司法機構，劉兆佳估計，中央也不想太大力衝擊司法制度，相信目前也是先期盼法院糾正，提醒司法制度要有效運作，也要爭取各界的支持與信任。