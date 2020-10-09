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葛珮帆質疑「查自己人」 促司法機構赴立會解釋

【明報專訊】司法機構稱外界對裁判官何俊堯的投訴不成立，法律界郭榮鏗昨回應稱，歡迎司法機關作出清晰、透明的回應，鞏固公眾對司法制度的信心。民建聯葛珮帆則表示失望，認為結果未能讓公衆信服，更質疑司法機構有「自己人查自己人」之嫌，並要求司法機構赴立法會解釋。

郭榮鏗：建制屢批司法界如「港式文革」

司法機構提出，會為部分判決製備撮要讓公眾查閱，郭榮鏗表示歡迎；對於有建制媒體和議員近月多次批評司法界，郭榮鏗認為是「有規模的攻擊」，形容是「港式文革」，他又不同意民主派「有樣學樣」，呼籲公眾不要動輒便「上綱上線」投訴法官，但重申可以就法官判辭作出合理的批評。另外，郭榮鏗反駁「自己人查自己人」的說法，稱司法機關可自行處理有關法官的投訴，做法彰顯司法獨立。

民建聯葛珮帆和周浩鼎昨亦回應，周浩鼎贊成司法機構公開處理有關法官投訴的理據，但質疑結果是否能完全釋除公眾疑慮，以及處理不同法官投訴的標準是否一致，例如處理區域法院法官郭偉健讚揚被告有「高尚情操」一事。就司法機構，涉及何俊堯的6宗案件，律政司沒有提出覆核裁決等，周浩鼎認為律政司的做法有問題，但司法機構「用一個有問題的決定做結論，話自己啱」。回應郭榮鏗指控建制派發動「港式文革」，周浩鼎斥「亂扣帽子、污衊別人」。

提郭偉健案 周浩鼎質疑標準一致否

民建聯葛珮帆表示，已去信司法及法律事務委員會，要求在復會後，邀請司法機構的代表到立法會討論處理投訴法官的機制、量刑委員會等。葛重提何俊堯在案件中斥警員證人「大話冚大話」，她認為屬侮辱，言論值得商榷。

經民聯梁美芬認為，司法機關行事保守，以往難以要求他們提供資料，她認為現時市民要求資訊透明，司法機關應習慣向社會解釋；梁支持本次司法機關回應公衆疑慮。

相關字詞﹕周浩鼎 葛珮帆 郭榮鏗

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