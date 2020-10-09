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部分判決撮要上網 前裁判官憂增「無稽」投訴

【明報專訊】司法機構昨日公布，為增加法庭透明度，由本月起將就部分或引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並上載司法機構網頁；另外亦會將對法官的投訴要點、調查結果等上載網頁。兩名曾獲暫委裁判官的大律師形容，措施「開明」，「將所有事實放在公眾面前」；但亦擔憂措施助長更多「無稽」投訴，有失法庭「莊嚴」。

據司法機構現行措施，裁判法院案件判辭並不會上載至司法機構網頁，只有區域法院及以上級別法院的判辭可供網上查閱。為了增加透明度，司法機構將會在切實可行的情况下，將備受關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並上載司法機構網頁。

郭憬憲讚開明 助「深入淺出」了解案件

此外，司法機構又表示，由今年7月開始，如任何案件出現大量關於法官行為而內容相同或相似的投訴，「投訴法官行為秘書處」會在司法機構網頁公布投訴的要點、調查結果及所涉考慮因素。

兩前裁判官料無助減投訴

曾獲委任暫委裁判官的大律師郭憬憲表示，司法機構將判辭上載網上非「新鮮事」，但製備及上載案件撮要卻是「開明」舉措，予市民更方便「深入淺出」接收案件資訊。

至於網上公開回應法官投訴，同樣曾任暫委裁判官的大律師劉偉聰則認為，措施固然令司法機構更透明，但顧慮法庭將回應更多「無質素」投訴，有失法庭莊嚴。他舉例，任官期間有同僚曾被投訴「與被告人無眼神接觸」，法庭對此無稽投訴一般「一笑置之」，如今卻可能要公開回應。

不過，郭劉二人均預計，司法機構的新措施，並不會減少坊間對法官投訴。郭憬憲明言，投訴法官日趨「政治化」，認為投訴者在達到政治目的前不會讓步，只望措施推出後「更多人支持司法機構」。

相關字詞﹕上網 判詞 判決書 司法機構

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