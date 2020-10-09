部分判決撮要上網 前裁判官憂增「無稽」投訴

據司法機構現行措施，裁判法院案件判辭並不會上載至司法機構網頁，只有區域法院及以上級別法院的判辭可供網上查閱。為了增加透明度，司法機構將會在切實可行的情况下，將備受關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並上載司法機構網頁。

郭憬憲讚開明 助「深入淺出」了解案件

此外，司法機構又表示，由今年7月開始，如任何案件出現大量關於法官行為而內容相同或相似的投訴，「投訴法官行為秘書處」會在司法機構網頁公布投訴的要點、調查結果及所涉考慮因素。

兩前裁判官料無助減投訴

曾獲委任暫委裁判官的大律師郭憬憲表示，司法機構將判辭上載網上非「新鮮事」，但製備及上載案件撮要卻是「開明」舉措，予市民更方便「深入淺出」接收案件資訊。

至於網上公開回應法官投訴，同樣曾任暫委裁判官的大律師劉偉聰則認為，措施固然令司法機構更透明，但顧慮法庭將回應更多「無質素」投訴，有失法庭莊嚴。他舉例，任官期間有同僚曾被投訴「與被告人無眼神接觸」，法庭對此無稽投訴一般「一笑置之」，如今卻可能要公開回應。

不過，郭劉二人均預計，司法機構的新措施，並不會減少坊間對法官投訴。郭憬憲明言，投訴法官日趨「政治化」，認為投訴者在達到政治目的前不會讓步，只望措施推出後「更多人支持司法機構」。