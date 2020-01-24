司法機構裁6宗投訴何俊堯不成立 何官曾批警作供「大話冚大話」 總裁判官：有權評論可信性

司法機構共收到8宗有關裁判官何俊堯審理案件的投訴，由於當中6宗案件的上訴或申請刑期覆核時限已屆滿，總裁判官蘇惠德在閱讀每宗案件的裁決錄音謄本後，昨日裁定其中該6案投訴不成立，此決定亦獲終審法院首席法官馬道立同意。

6宗案件之中，最備受關注的是何官今年8月審理區議員仇栩欣涉襲警一案時，批評作供警員「大話冚大話」，並裁定仇栩欣罪名不成立。司法機構表示，收到投訴指何官斥責警員證人態度輕佻及蔑視。總裁判官蘇惠德指出，何官裁決時分析了兩警證供，強調「裁判官有權按席前的證供就各證人的可信性作出評論和裁斷」 。

裁決稱何官審案基於證供 「沒政治傾向」

蘇官又認為，何官的事實裁斷和對證供的分析，是以案中的證供作為基礎和依歸，「沒有表達任何個人或帶有政治傾向的言論，亦沒有出現針對警務人員表面偏頗的情况」，故裁定針對此案投訴不成立。

此外，另有投訴指何官處理前香港眾志前副主席鄭家朗及兩名女成員違反《立法會權力及特權條例》時，稱3人未來必是「社會棟樑」，應保留「有用之軀」，從而輕判罰款1000元。

蘇官反駁，根據何官判刑理由的前文後理，何官言論是警惕3名被告，如為了表達意見而犯下較本案為嚴重的罪行時，會面對刑期不短的即時監禁，其言論亦無就3名被告的定罪表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有表面偏頗的情况，故裁定投訴不成立。

另投訴何官輕判前眾志3被告 總裁判官：控方沒上訴

蘇官總結稱，律政司沒有就上述投訴案件上訴或覆核，這與他對上述投訴的結論脗合。蘇官強調，上述案件的裁決、判罰是裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定。基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜，亦不會以行政的職能干預任何的司法決定。

司法機構補充，過往紀錄顯示，收到的大部分投訴均針對司法或法定決定，但鑑於司法獨立原則，司法機構不能亦不會處理針對司法或法定決定的投訴，該些決定應由上訴、覆核或相關司法程序處理。

湯家驊讚公開交代與時並進 籲公眾不滿可上訴

行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，司法機構以往面對法官投訴，往往以「清者自清」方式處理，絕不會公開交代。不過，現今科技發達，網上不少「意見領袖」或激起坊間對法官投訴的關注，如今司法機構能「與時並進」，實為好事。

湯家驊又稱，裁判官是「最前線」法官，比起上級法院法官，他們年資及經驗往往較淺，籲市民「比多少少空間裁判官」，切勿稍有不滿便訴諸投訴，應該相信司法制度中的上訴機制，強調本港必繼續秉守「司法獨立」，「畀少少耐性，容許司法機構可以自己處理投訴」。

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