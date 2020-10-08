港大發現殺滅致癌病毒方法 學者：冀3年完成研究

EB病毒唾液傳播

相關腫瘤鼻咽癌胃癌

EB病毒透過唾液傳播，小童尤其易受感染。與其相關的腫瘤包括鼻咽癌、胃癌等，本來治療方法主要包括放射治療及化療，但效果不佳且副作用多。過往曾有學術團隊研究以Vδ2-T細胞療法，控制EB病毒相關腫瘤，但療效在某些癌症患者難以擴增，甚至可被誘導腫瘤生長。涂文偉團隊發現Vδ2-T細胞的外泌體與該細胞成分相似，同樣具有抗腫瘤作用。

外泌體是能調控細胞之間信號傳遞的小細胞外囊泡，涂文偉解釋，Vδ2-T細胞外泌體體積小，大小僅有50至120納米，與新型冠狀病毒相若，相對較細胞穩定，而且能完全滲透於腫瘤細胞當中，而且不會攻擊體內其他細胞。

測試新法治胃癌

百日存活率達半

涂文偉補充，Vδ2-T細胞外泌體當滲透入腫瘤細胞的時候，能猶如鑰匙開鎖一樣，令腫瘤細胞的死亡受體產生反應而導致其凋亡。團隊以人源化小鼠模型做測試，發現Vδ2-T細胞外泌體治療EB病毒相關胃癌100日存活率達半，而全部對照組70多日後便全部死亡。

另外，團隊又發現，同種異體的Vδ2-T細胞外泌體比自體的有更強的抗腫瘤反應，另外也能增加另一種人體的T細胞向腫瘤組織的浸潤，並誘導更強大的抗腫瘤免疫力，從而達到加乘的抗腫瘤效果。港大兒童及青少年科學系王系偉說，這原因有二，一是由於癌症患者自身的細胞較為虛弱，二是由於T細胞遇到外來，非自體的外泌體能產生更大的反應。

涂文偉表示，論文在上月底於《科學轉化醫學》發表後，已有數間藥廠接洽商討合作，他期望3年內完成第一及第二階段的臨牀測試，其後隨即開始第三階段測試，期望兩年內完成，將來能推出抗癌及治癌的疫苗，屆時能用於健康人士身上，一次注射能有效5至10年。