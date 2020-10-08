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次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多

【明報專訊】政府公布保就業計劃第二期首批已領取工資補貼的僱主名單，約1.92萬名僱主獲發合共68億元的工資補貼，涵蓋今年9至11月，承諾受薪僱員人數逾27萬，人均每月補貼金額約8400元。首批名單中，有7間公司收取逾千萬元補貼，以港怡醫院最多，領取3109萬元，承諾受薪僱員人數1151人，金額與僱員數目與該企業申請第一期計劃時相同。

涉68億元 7公司各得逾千萬

首批僱主名單中，以港怡醫院獲最多補貼，排第2位的企業為電訊商中國移動國際有限公司，獲批1839萬元，承諾向686人支薪；第3位為運動家有限公司，領取津貼1647萬元，涉及624名員工。

多間零售商均有參加計劃，其中樓上有限公司獲1119萬元，承諾向407人支薪；新加坡大型餐飲企業面包物語集團Breadtalk Concept Hong Kong Limited獲批907萬元，承諾向439人支薪；鴻福堂特許經營管理有限公司獲發950萬元，涉及426名員工；首飾商Tiffany & Co. of New York Ltd，獲批554萬元補貼以聘請227人。

政府發言人表示，計劃秘書處已通知第三批逾2.2萬名成功申請第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬。計及第三批僱主，第二期計劃合共向約12.5萬名僱主批出工資補貼，涉及合共318億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約133萬。另外，保就業秘書處已向約8100名合資格自僱人士批出7500港元一筆過資助，涉及資助額約6100萬港元。

「保就業」計劃第二期於上月13日截止申請，政府共接獲逾15.8萬名僱主申請，較第一期少約1萬名。

相關字詞﹕第二期保就業計劃

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