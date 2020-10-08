次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多

涉68億元 7公司各得逾千萬

首批僱主名單中，以港怡醫院獲最多補貼，排第2位的企業為電訊商中國移動國際有限公司，獲批1839萬元，承諾向686人支薪；第3位為運動家有限公司，領取津貼1647萬元，涉及624名員工。

多間零售商均有參加計劃，其中樓上有限公司獲1119萬元，承諾向407人支薪；新加坡大型餐飲企業面包物語集團Breadtalk Concept Hong Kong Limited獲批907萬元，承諾向439人支薪；鴻福堂特許經營管理有限公司獲發950萬元，涉及426名員工；首飾商Tiffany & Co. of New York Ltd，獲批554萬元補貼以聘請227人。

政府發言人表示，計劃秘書處已通知第三批逾2.2萬名成功申請第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬。計及第三批僱主，第二期計劃合共向約12.5萬名僱主批出工資補貼，涉及合共318億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約133萬。另外，保就業秘書處已向約8100名合資格自僱人士批出7500港元一筆過資助，涉及資助額約6100萬港元。

「保就業」計劃第二期於上月13日截止申請，政府共接獲逾15.8萬名僱主申請，較第一期少約1萬名。