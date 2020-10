次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多

涉68億元 7公司各得逾千萬

首批僱主名單中,以港怡醫院獲最多補貼,排第2位的企業為電訊商中國移動國際有限公司,獲批1839萬元,承諾向686人支薪;第3位為運動家有限公司,領取津貼1647萬元,涉及624名員工。

多間零售商均有參加計劃,其中樓上有限公司獲1119萬元,承諾向407人支薪;新加坡大型餐飲企業面包物語集團Breadtalk Concept Hong Kong Limited獲批907萬元,承諾向439人支薪;鴻福堂特許經營管理有限公司獲發950萬元,涉及426名員工;首飾商Tiffany & Co. of New York Ltd,獲批554萬元補貼以聘請227人。

政府發言人表示,計劃秘書處已通知第三批逾2.2萬名成功申請第二期工資補貼的僱主,涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬。計及第三批僱主,第二期計劃合共向約12.5萬名僱主批出工資補貼,涉及合共318億元工資補貼,承諾受薪僱員人數約133萬。另外,保就業秘書處已向約8100名合資格自僱人士批出7500港元一筆過資助,涉及資助額約6100萬港元。

「保就業」計劃第二期於上月13日截止申請,政府共接獲逾15.8萬名僱主申請,較第一期少約1萬名。