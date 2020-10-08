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反修例製防具 夫婦獲加國難民庇護 夫為政黨成員：終於不用躲藏

【明報專訊】自去年反修例運動及港區國安法今年生效後，不少社運人士、示威者或被捕者先後向外國尋求政治庇護，本月美國國務院宣布首度將香港列入難民接收計劃名單。加拿大傳媒《環球郵報》昨報道，一對曾參與反修例示威的港人夫妻去年12月到加拿大，今年9月獲加拿大移民和難民委員會難民保護處（簡稱IRB）批出難民庇護申請，並定義兩人為「公約難民（Convention refugee）」，當中一男子報稱為政黨成員。

本報昨就報道內容向加拿大駐港領事館查詢，領事館着記者向加拿大移民、難民及公民部查詢。加拿大移民、難民及公民部截稿前沒回應電郵。

受政治逼害者屬公約難民

《環球郵報》昨日報道稱，加拿大移民和難民委員會難民保護處今年9月1日以書信通知一對港人夫妻，指認為他們屬於「公約難民 」，並接納他們尋求難民庇護的申請。在加拿大法律下，公約難民意指因為種族、宗教、政治逼害等恐懼而無法返回家園的人。IRB截稿前未回應本報電郵查詢。

稱被中國官員扣留港警跟蹤

報道提到，獲批難民庇護申請的夫婦分別為33歲男子及30歲女子，去年12月已抵達加拿大。該男子接受該報訪問指，自己積極參與香港爭取民主的活動，亦為本港政黨成員。該男子說，自己與妻子曾參與反修例街頭示威，自己曾在前線行動並營運一個為示威者製作防具的倉庫。他聲稱曾被沒穿制服的中國官員扣留，亦被香港警察派員跟蹤及搜查住所，但從未被控告。他說，現時自己終不用躲藏，可在安全地方居住。

根據加拿大法律，申請人如要獲得難民身分，須符合「公約難民」或「需要受保護的人士」的定義，其中「需要受保護的人士」須證明申請人回到自己的國家時會面臨當局的酷刑、遭受生命威脅，或面臨殘忍和不尋常的對待或懲罰。

相關字詞﹕反修例運動 庇護 難民

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