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曾稱零投訴 海天堂認講大咗

【明報專訊】龜苓膏品牌海天堂於2013年捲入出售發霉龜苓膏的風波。海天堂事後控告前生意伙伴誹謗及索償約1.3億元，案件昨日在高等法院續審。海天堂創辦人吳耀明在盤問下確認，有顧客曾投訴龜苓膏內有蟲、刀片和布，承認自己早年稱海天堂「零投訴」是「講大咗」。

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。海天堂創辦人吳耀明昨繼續作供。被告一方表示，未見公司書面指示員工如何處理發霉的龜苓膏，吳回應有關事宜屬恆常做法，不一定有文件指示。被告一方指出，公司一直知悉和同意員工冲洗發霉的龜苓膏，甚至早於2006年已要求員工「唔好咁大嘥，洗到盡量洗」，吳一概表示不同意。

內地店曾被投訴龜苓膏有蟲刀片布

法官陸啟康問吳「點知員工有良心」，公司如何從中監察。吳表示，假如顧客進食變壞的龜苓膏，他們會投訴，有關員工亦會「麻煩」。他另確認有顧客光顧內地分店後，曾投訴龜苓膏內有蟲、刀片和布，自己早年在記者會聲稱海天堂「零投訴」是「講大咗」，知悉事件後亦「好緊張」，其後與主管職員作檢查和培訓。

至於吳與被告的關係，被告一方指被告於2013年6月3日向吳表示不接受海天堂監控和處理產品質量，表明將退出公司，吳亦不願買回被告持有的股份；被告其後有意與吳商討合作，或在公司內繼續扮演角色。吳表示不同意，稱自己「好耐冇見過佢」。

吳確認，被告在公司內挖角，在內地成立20間龜苓膏店，甚至將部分店舖開設在海天堂的店舖旁，形容對方「無良心」。對於被告曾向海天堂高層稱會「撳掣」，吳認為被告有意摧毁海天堂，但不知道被告會如何做。案件今續。

【案件編號：HCA1755/13】

相關字詞﹕龜苓膏 誹謗官司 海天堂

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