平機會倡家庭友善 推1/4日假

調查：六成人認同照顧家庭成女性從政障礙

平機會委託中大香港亞太研究所性別研究中心，於2018年12月至2019年5月分別訪問1003名15歲以上市民及383名政治領袖，了解他們對女政治領袖的態度。研究發現，分別有64%公眾受訪者及61％政治領袖受訪者認為，女性成為政治領袖時在照顧家庭遇較多障礙；僅5.3%公眾受訪者及3%政治領袖受訪者認為男性在照顧家庭遇較多障礙。

另外，研究與32名男女政治領袖深入訪談。有中年男議員受訪者稱男性「 愈拋低屋企，全情投入工作，就愈受到（社會）歌頌」，相反女性要事業家庭兼顧才叫成功，「好唔公平」。另有中年女議員表示不能期望有家庭又有事業，「呢個係我最內疚、最大遺憾」。

研究顯示，公眾受訪者及政治領袖受訪者各有逾七成人支持推行家庭友善政策。平機會行政總監（營運）朱崇文舉例，會方最近推行「四分之一日假」，同事很受落，因接小朋友上學、醫院探病只需一兩小時，同事不必用到太多年假；此政策有利不同性別的同事平衡工作及家庭角色。