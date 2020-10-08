超額32倍 居屋23萬申請3年最少 房委會委員：經濟差申請算多 顯需求殷切

今期居屋涉4個新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共7047伙，實用面積278至614方呎，連同18個因撤銷買賣協議而收回重售的單位，今期銷售單位數目共7065伙。受疫情影響，房委會上月調整今期居屋折扣率，最終以市價六折推售，售價由117萬至489萬元。房委會9月10日起接受申請，於昨晚7時截止。

中六生入表 料父母代供自己兼職幫補

昨午5時半起陸續有市民趕往樂富房委會客務中心交表，截止前15分鐘，仍有四五人在中心內填表，最後一名市民趕及在6時58分交表。中六學生張同學應父母要求，成年後馬上申請一人單位。他說現時一家五口居於將軍澳一個五六百方呎居屋單位，家中僅有一張書枱供三兄弟用，故父母希望他有私人空間。他說父母已存錢準備為他供樓，但父母工作辛苦，若抽中，自己會做兼職幫補家計。

曾太與丈夫、6歲兒子昨午5時許一起即場填表，她笑言「我乜都唔知，朋友叫我申請」。她說現時一家四口租住馬鞍山一個約400方呎單位，「始終想自己買樓」，現時家中僅丈夫工作，「儲咗少少錢」，但經濟不景，如果抽中，她就要找工作幫補，「但無人照顧小朋友，我都好煩」。

房屋署回覆稱，截至昨午5時，累計收到約18.9萬份居屋和10.1萬份「白居二」網上申請，以及收到約4.1萬份居屋／白居二的紙本申請表。

房委會委員招國偉認為疫情下經濟轉差，市民置業心態趨向審慎，加上今期除啟翔苑外，其他項目都不是位於市區，其中山麗苑更位於粉嶺皇后山，吸引力較上期低；但今期仍有逾20萬宗申請，反映市民對居屋需求仍高。另一委員柯創盛認為，在經濟及就業前景不明朗下，申請人需考量能否長期供樓，20多萬申請仍是大數目，顯示市民對資助房屋有龐大「剛需」，期望當局加大力度拓展土地及增建居屋。