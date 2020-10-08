葉劉：量刑委會不必要

指各方批評情緒化 稱職否應首席法官處理

葉太於《經濟日報》撰文指出，多宗爭議案件均是被告獲判無罪或刑罰過輕，但即使引起爭議，亦應在司法制度內解決，「絕非叫叫嚷嚷、對法官人身攻擊，或者以量刑委員會來解決」。她稱控辯雙方都可上訴，上級法院亦有為下級法院訂出量刑指引，「我認為並不需要另設量刑委員會越俎代庖」，並說司法機構應適時整理、更新各類案件量刑指引，減低同類案件的判刑差異及社會爭議。

葉太向本報稱，法官稱職與否在於有否跟從法律理據裁決，「而非討好某些人」；若有法官表現不稱職，應由首席法官處理，「並非外人在外面批評」。她說普通法一貫是根據案例判決，若設量刑委員會，不知會否由非法律界人士組成，「非常不好」。

周浩鼎：法院量刑指引往往滯後

倡議成立量刑委員會的民建聯周浩鼎表示，現時法院頒布量刑指引並不適時，並舉例黃之鋒衝公民廣場案，「由衝當日的2014年，直至4年後才上訴至終院，終院才頒布新的量刑指引」，安排往往滯後。他亦稱，英國的量刑委員會不時檢視各刑事罪行的量刑指引，清晰指引會減少判刑不確定性，委員會的組成亦包括法官、法律界及非法律界人士；若設量刑委員會，組成亦可以法律界為主、非法律界為輔。