港聞

港聞二

葉劉：量刑委會不必要

【明報專訊】反修例風波多宗案件進入審訊階段，法庭判決屢受各方爭議，泛民、建制均有人批評法官，建制派有人倡設量刑委員會。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀於報章撰文，形容社會對法庭、法官批評「愈來愈多，愈批愈狠，甚至有人謾罵法官」，又說成立量刑委員會不必要，對一國兩制穩定發展無好處。她向本報稱，近日各方對法院批評感情用事、情緒化；稱若法官不稱職，應由首席法官處理。

指各方批評情緒化 稱職否應首席法官處理

葉太於《經濟日報》撰文指出，多宗爭議案件均是被告獲判無罪或刑罰過輕，但即使引起爭議，亦應在司法制度內解決，「絕非叫叫嚷嚷、對法官人身攻擊，或者以量刑委員會來解決」。她稱控辯雙方都可上訴，上級法院亦有為下級法院訂出量刑指引，「我認為並不需要另設量刑委員會越俎代庖」，並說司法機構應適時整理、更新各類案件量刑指引，減低同類案件的判刑差異及社會爭議。

葉太向本報稱，法官稱職與否在於有否跟從法律理據裁決，「而非討好某些人」；若有法官表現不稱職，應由首席法官處理，「並非外人在外面批評」。她說普通法一貫是根據案例判決，若設量刑委員會，不知會否由非法律界人士組成，「非常不好」。

周浩鼎：法院量刑指引往往滯後

倡議成立量刑委員會的民建聯周浩鼎表示，現時法院頒布量刑指引並不適時，並舉例黃之鋒衝公民廣場案，「由衝當日的2014年，直至4年後才上訴至終院，終院才頒布新的量刑指引」，安排往往滯後。他亦稱，英國的量刑委員會不時檢視各刑事罪行的量刑指引，清晰指引會減少判刑不確定性，委員會的組成亦包括法官、法律界及非法律界人士；若設量刑委員會，組成亦可以法律界為主、非法律界為輔。

上 / 下一篇新聞

教局稱條例賦權依法釘牌 葉建源批黑箱作業 常秘權大可殺校 律師：源自殖民舊例
教局稱條例賦權依法釘牌 葉建源批黑箱作業 常秘權大可殺校 律師：源自殖民舊例
楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點
楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點
社工醫護獨立機構處理投訴 葉建源倡仿效
社工醫護獨立機構處理投訴 葉建源倡仿效
陳同佳投案 李家超提石棺案台港警務合作 台陸委會重申單一聯繫窗口聯絡
陳同佳投案 李家超提石棺案台港警務合作 台陸委會重申單一聯繫窗口聯絡
尖沙嘴酒吧謀殺案 警拘兩男女
尖沙嘴酒吧謀殺案 警拘兩男女
海園酒店地盤塌牆 壓斃泰裔工 事發正鑽牆 住劏房遺兩歲子
海園酒店地盤塌牆 壓斃泰裔工 事發正鑽牆 住劏房遺兩歲子
收藏品爆竊案拘3漢 毛澤東書法遭剖兩半
收藏品爆竊案拘3漢 毛澤東書法遭剖兩半
誹謗林卓廷案 官指何君堯抗辯空泛
誹謗林卓廷案 官指何君堯抗辯空泛
漆噴港鐵售票機藏鐵棍 無業青年囚一年
漆噴港鐵售票機藏鐵棍 無業青年囚一年
七旬翁腐液重創前妻 官明言將長囚
七旬翁腐液重創前妻 官明言將長囚
反走私檢300盆栽 海關料內地禁外遊掀需求
反走私檢300盆栽 海關料內地禁外遊掀需求
超額32倍 居屋23萬申請3年最少 房委會委員：經濟差申請算多 顯需求殷切
超額32倍 居屋23萬申請3年最少 房委會委員：經濟差申請算多 顯需求殷切
平機會倡家庭友善 推1/4日假
平機會倡家庭友善 推1/4日假
曾稱零投訴 海天堂認講大咗
曾稱零投訴 海天堂認講大咗
反修例製防具 夫婦獲加國難民庇護 夫為政黨成員：終於不用躲藏
反修例製防具 夫婦獲加國難民庇護 夫為政黨成員：終於不用躲藏
赴美揭北京隱瞞疫情 閻麗夢：母親第四度被捕
赴美揭北京隱瞞疫情 閻麗夢：母親第四度被捕
次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多
次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多
港大發現殺滅致癌病毒方法 學者：冀3年完成研究
港大發現殺滅致癌病毒方法 學者：冀3年完成研究
面向公民廣場 政總天橋加圍欄
面向公民廣場 政總天橋加圍欄
「洪家手作」三文治侵權 庭外和解 須賠台灣洪瑞珍20萬
「洪家手作」三文治侵權 庭外和解 須賠台灣洪瑞珍20萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】主持人鬼節執祭品煮餸夠噱頭 撞中大資訊日 湯家驊講座延期
【Emily】主持人鬼節執祭品煮餸夠噱頭 撞中大資訊日 湯家驊講座延期
【Emily】陳德霖買商廈單位 消息：非做競選辦
【Emily】陳德霖買商廈單位 消息：非做競選辦
【Emily】立會紀念品新推「果皮蝦殼」環保筆
【Emily】立會紀念品新推「果皮蝦殼」環保筆
【Emily】六合彩維持每周一次 逢周四攪珠
【Emily】六合彩維持每周一次 逢周四攪珠
【Emily】黃應士5000萬捐浸大傳理學院 「與亡妻相知相愛之地」
【Emily】黃應士5000萬捐浸大傳理學院 「與亡妻相知相愛之地」
【Emily】馬時亨再做外公 BB取名劉智安
【Emily】馬時亨再做外公 BB取名劉智安