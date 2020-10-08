七旬翁腐液重創前妻 官明言將長囚

遭罵無用犯案 事主28%化學灼傷

認罪被告鄒景文（71歲）透過律師向受傷事主道歉，惟法官明言被告面對刑期不會少於10年，將案件押後至本月22日判刑，其間為被告索取背景報告。

案情指出，事主張誠花（音譯）2009年與被告離婚，但二人一直同住。事主終在去年5月搬走，與新男友同居。至同月17日早上，事主在天水圍坑尾村站輕鐵月台候車時，被告突然現身，並在5秒內出拳毆打事主頭部5下，斥事主「唔識教女」，亦不應有男友。事主報警，被告獲警方保釋候查。

至6月13日早上，女事主在天水圍嘉湖新北江商場的一間理髮店上班期間，被告持藍色膠樽現身，向事主淋潑樽內的通渠水，繼而追截逃離理髮店的事主。女事主跑至對面髮型屋求助，其間不慎跌倒，被告則將通渠水倒頭淋在事主頭上，斥事主「做過啲咩自己受」。警方其後接報到場，即場拘捕被告。

醫療報告顯示，事主全身有28%化學灼傷，當中包括臉部、頭皮、胸口和背部，需做植皮手術。

【案件編號：HCCC182/20】