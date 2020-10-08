漆噴港鐵售票機藏鐵棍 無業青年囚一年

被告冼名才（22歲）報稱無業，辯方求情透露他是副學士畢業生，有望銜接大學本科，望法庭念及他一時衝動而輕判。

主任裁判官羅德泉判刑指出，被告響應號召，帶備噴漆及金屬珠前往破壞港鐵設施，不同意他是一時衝動，反而顯示他早有預謀犯案，加上案發時非法活動在本港「此起彼落」，參與人數不少，被告是成年人，必然知道箇中後果及風險，故判入獄一年，並須向港鐵賠償$15,156元。

向警車擲水樽 女子認罪判社服令

另外，女子黎海澄（26歲）涉去年12月16日在旺角向警車投擲水樽，警車無損毁，該女子被控企圖刑事毁壞。女子早前認罪，案件昨於西九龍裁判法院判刑，主任裁判官羅德泉接納感化官建議，判她80小時社會服務令。

【案件編號：WKCC 2158、1884/20】

（反修例風暴）