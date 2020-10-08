收藏品爆竊案拘3漢 毛澤東書法遭剖兩半

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，當日有3名賊人乘的士至彌敦道512號，爆竊得手後同樣乘的士離開，案件由O記跟進。經深入調查後，上月22日在灣仔區拘捕49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，起回兩枚銅幣及一幅2.8米長的毛澤東真迹書法，被捕男子已獲准保釋候查。據了解，起回的2.8米長字畫，有人報稱因方便展示，將它一剪為二。

被捕者稱為「方便展示」 正緝另兩人

另外，探員前日（6日）在油麻地一個住宅單位拘捕44歲姓吳及47歲姓譚男子，分別涉嫌爆竊及協助罪犯，兩人其後被帶署扣查，行動中未再檢獲涉案收藏品，案件仍在調查，警方正通緝另外兩名涉嫌爆竊男子，不排除稍後有更多人被捕，其餘收藏品下落仍在追查。警方呼籲若有被盜去收藏品的消息或發現有人兜售，請致電2828 7561或6074 4206與O記聯絡。

符春曉於2015年接受本報訪問說，一封667字的毛澤東親筆信，若逐字計算值4.4億港元，又稱一幅2.8米長毛澤東親筆「毛體」書法，408字值2億人民幣。另外，被盜去價值較高的《全國山河一片紅》郵票，曾於2009年在港以368萬元一枚成交，創下當時單枚中國郵票拍賣最高成交紀錄。