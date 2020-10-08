港聞

港聞二

收藏品爆竊案拘3漢 毛澤東書法遭剖兩半

【明報專訊】上月10日油麻地發生收藏品爆竊案，收藏家符春曉被盜去7幅毛澤東真迹書法、24,327枚舊郵票及10枚銅幣，報稱損失約50億元。警方經深入調查後，於上月及前日先後拘捕3名男子，起回其中一幅被盜的毛澤東真迹書法，惟已被一剪為二。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，當日有3名賊人乘的士至彌敦道512號，爆竊得手後同樣乘的士離開，案件由O記跟進。經深入調查後，上月22日在灣仔區拘捕49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，起回兩枚銅幣及一幅2.8米長的毛澤東真迹書法，被捕男子已獲准保釋候查。據了解，起回的2.8米長字畫，有人報稱因方便展示，將它一剪為二。

被捕者稱為「方便展示」 正緝另兩人

另外，探員前日（6日）在油麻地一個住宅單位拘捕44歲姓吳及47歲姓譚男子，分別涉嫌爆竊及協助罪犯，兩人其後被帶署扣查，行動中未再檢獲涉案收藏品，案件仍在調查，警方正通緝另外兩名涉嫌爆竊男子，不排除稍後有更多人被捕，其餘收藏品下落仍在追查。警方呼籲若有被盜去收藏品的消息或發現有人兜售，請致電2828 7561或6074 4206與O記聯絡。

符春曉於2015年接受本報訪問說，一封667字的毛澤東親筆信，若逐字計算值4.4億港元，又稱一幅2.8米長毛澤東親筆「毛體」書法，408字值2億人民幣。另外，被盜去價值較高的《全國山河一片紅》郵票，曾於2009年在港以368萬元一枚成交，創下當時單枚中國郵票拍賣最高成交紀錄。

上 / 下一篇新聞

教局稱條例賦權依法釘牌 葉建源批黑箱作業 常秘權大可殺校 律師：源自殖民舊例
教局稱條例賦權依法釘牌 葉建源批黑箱作業 常秘權大可殺校 律師：源自殖民舊例
楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點
楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點
社工醫護獨立機構處理投訴 葉建源倡仿效
社工醫護獨立機構處理投訴 葉建源倡仿效
陳同佳投案 李家超提石棺案台港警務合作 台陸委會重申單一聯繫窗口聯絡
陳同佳投案 李家超提石棺案台港警務合作 台陸委會重申單一聯繫窗口聯絡
尖沙嘴酒吧謀殺案 警拘兩男女
尖沙嘴酒吧謀殺案 警拘兩男女
海園酒店地盤塌牆 壓斃泰裔工 事發正鑽牆 住劏房遺兩歲子
海園酒店地盤塌牆 壓斃泰裔工 事發正鑽牆 住劏房遺兩歲子
誹謗林卓廷案 官指何君堯抗辯空泛
誹謗林卓廷案 官指何君堯抗辯空泛
漆噴港鐵售票機藏鐵棍 無業青年囚一年
漆噴港鐵售票機藏鐵棍 無業青年囚一年
七旬翁腐液重創前妻 官明言將長囚
七旬翁腐液重創前妻 官明言將長囚
反走私檢300盆栽 海關料內地禁外遊掀需求
反走私檢300盆栽 海關料內地禁外遊掀需求
葉劉：量刑委會不必要
葉劉：量刑委會不必要
超額32倍 居屋23萬申請3年最少 房委會委員：經濟差申請算多 顯需求殷切
超額32倍 居屋23萬申請3年最少 房委會委員：經濟差申請算多 顯需求殷切
平機會倡家庭友善 推1/4日假
平機會倡家庭友善 推1/4日假
曾稱零投訴 海天堂認講大咗
曾稱零投訴 海天堂認講大咗
反修例製防具 夫婦獲加國難民庇護 夫為政黨成員：終於不用躲藏
反修例製防具 夫婦獲加國難民庇護 夫為政黨成員：終於不用躲藏
赴美揭北京隱瞞疫情 閻麗夢：母親第四度被捕
赴美揭北京隱瞞疫情 閻麗夢：母親第四度被捕
次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多
次輪保就業首批名單 港怡中移動補貼最多
港大發現殺滅致癌病毒方法 學者：冀3年完成研究
港大發現殺滅致癌病毒方法 學者：冀3年完成研究
面向公民廣場 政總天橋加圍欄
面向公民廣場 政總天橋加圍欄
「洪家手作」三文治侵權 庭外和解 須賠台灣洪瑞珍20萬
「洪家手作」三文治侵權 庭外和解 須賠台灣洪瑞珍20萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】主持人鬼節執祭品煮餸夠噱頭 撞中大資訊日 湯家驊講座延期
【Emily】主持人鬼節執祭品煮餸夠噱頭 撞中大資訊日 湯家驊講座延期
【Emily】陳德霖買商廈單位 消息：非做競選辦
【Emily】陳德霖買商廈單位 消息：非做競選辦
【Emily】立會紀念品新推「果皮蝦殼」環保筆
【Emily】立會紀念品新推「果皮蝦殼」環保筆
【Emily】六合彩維持每周一次 逢周四攪珠
【Emily】六合彩維持每周一次 逢周四攪珠
【Emily】黃應士5000萬捐浸大傳理學院 「與亡妻相知相愛之地」
【Emily】黃應士5000萬捐浸大傳理學院 「與亡妻相知相愛之地」
【Emily】馬時亨再做外公 BB取名劉智安
【Emily】馬時亨再做外公 BB取名劉智安