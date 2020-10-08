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海園酒店地盤塌牆 壓斃泰裔工 事發正鑽牆 住劏房遺兩歲子

【明報專訊】一名泰裔男工人昨午於香港仔深灣道酒店地盤工作時，遭突然倒塌石屎磚牆壓中，由接報到場消防花約1小時救出，惜送院搶救後不治。消息稱，地盤為「香港富麗敦海洋公園酒店」。勞工處事後已派員到場調查。

遭壓斃泰國裔48歲男工人，持有本港身分證。據了解，他中文名為王天，來港從事地盤工作約7年，與同鄉妻子育有下周滿兩歲的兒子，一家三口租住劏房，為家中經濟支柱。親友接獲通知紛紛趕往醫院了解，其妻亦帶同幼子前往，眾人驚聞噩耗傷心不已。工業傷亡權益會亦派員到醫院，為家屬提供適切協助。

有中文名持港身分證 來港工作7年

現場為深灣道酒店地盤，昨午1時許，泰裔工人鑽一幅面積約6米乘1.5米石屎磚牆時，其中約3米乘1.5米的部分突然塌下，工人走避不及被壓，工友報警救助，並嘗試拯救但未成功。消防接報到場，約1小時後將工人救出，他多處受傷昏迷送院，搶救後證實不治。

現場消息稱，地盤為金門建築為海洋公園在大樹灣興建第二間酒店，名為「香港富麗敦海洋公園酒店」。資料顯示，酒店坐落布廠灣與大樹灣之間，毗鄰大樹灣水上樂園，並連接深灣道。兩座複合大樓共佔地12,400平方米，樓高14層，提供460個房間。地盤於2017年動工，預期明年竣工。

金門建築發言人表示，一名分判商工友於意外不幸逝世，對事件深表沉痛，對其家屬致以慰問，將為他們提供適切協助，並配合政府部門調查。勞工處發言人對意外中有工友死亡十分難過，對其家屬致以深切慰問，並已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在地盤做牆壁鑽孔及打鑿，直至採取措施消除有關危害才可復工。

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