陳同佳投案 李家超提石棺案台港警務合作 台陸委會重申單一聯繫窗口聯絡

對於台方堅持港方須透過「單一聯繫窗口」處理陳同佳投案安排，李家超接受訪問時形容「個波喺佢（台灣）度」，港府從來沒有與台灣成立任何聯繫窗口，重申不想與台方就此問題爭論，希望雙方在務實而互相尊重下盡量配合，事件早點完結。

李家超表示，陳同佳屬於台灣法院批出通緝令逮捕的通緝犯，而陳在香港屬「自由人」，既然他自願赴台，應該看不到有任何事去阻撓他自首；李家超又提到，雙方警務合作機制曾在2016年石棺藏屍案移交逃犯使用。資料顯示，當時案中3名疑犯曾潛逃台灣，其後台灣當局將3人遞解出境，疑犯登機抵港後被香港警方拘捕。

12港人被質疑知情

李家超斥混淆視聽

至於12名在內地被扣留港人事件，外界質疑港府事前知情，李家超直斥是「混淆視聽、轉移視線」，希望公眾「擦亮眼睛」，不要再被蒙蔽，以遮蓋對事件的判斷，並指根據內地調查結果，有案在身的12名港人「有一個計劃、好清晰，逃去台灣逃避法律責任、好清楚，事實真相係出咗嚟」。他強調，政府已按一貫準則協助事主及向內地反映訴求，但當局行事不能變相鼓勵部分人逃避法律責任，重申守法才可令社會回復平靜及法治精神。