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社工醫護獨立機構處理投訴 葉建源倡仿效

【明報專訊】九龍塘宣道小學一名教師被教育局取消註冊，全國政協副主席、前特首梁振英昨呼籲該校公開涉事教師的姓名，更警告倘家長教師會知情不報，有可能要「吃官司」。與社工、醫生等專業界別不同，教師註冊由教育局負責，而非獨立的法定機構。教育界立法會議員葉建源表示，現時處理有關教師註冊及投訴的制度「落後」，他同意長遠可研究以專責法定機構做專業註冊，而不是由官員去審核教師資格。

梁振英昨接受民建聯葛珮帆訪問，他稱有必要公開涉事教師和學校的資料，以免令其他教師蒙受不白之冤；又贊成教育局就事件設立聆訊程序，讓公衆得知教師身分，及更了解事情真相。梁又呼籲家長和學生舉報有問題的教師。

社工醫護界調查聆訊部分會公開

翻查資料，社工、護士和醫生等專業界別的註冊及有關投訴，均由獨立的法定機構處理，依次為社會工作者註冊局、香港護士管理局和香港醫務委員會；上述3個機構會展開聆訊調查投訴，有關聆訊亦有機會對外公開。然而，教育界並無類似法定機構，註冊及調查投訴均由教育局內部進行，並不會舉行公開聆訊。

教育界葉建源批評，是次由「無牌」的教育局常任秘書長決定有牌教師的專業資格，他形容是「黑箱作業」，認為應引進更專業的管理；長遠而言，可研究參考外地及其他專業界別，設立法定機構處理有關事宜。

社福界立法會議員邵家臻則表示，目前社工界別尚能維持專業自主，因社工註冊局具緩衝（buffer）作用，令政府不能直接管轄業界；按現行機制，社工註冊局成立紀律委員會就投訴展開聆訊，事主可陳辭及舉證，邵形容是「社工管社工、社工審社工」，暫未出現政治凌駕專業的情况。

相關字詞﹕港獨 葉建源 DQ教師 醫護 社工註冊局 教育

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