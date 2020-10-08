楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點

楊潤雄昨在港台節目《千禧年代》被問及局方到校調查的詳情，他沒透露細節。他認為學生不贊成港獨，或因為他們接收不同資訊、由不同教師教導等，最終得此結論，「不代表他（教師）在教材設計、課堂應做此事」。他說就算學生沒受課堂影響，但課堂目標錯誤，遭取消註冊的教師，「作為課程設計者更加有不可推卸的責任」，故局方要追究其設計教材時的專業失德。

九龍塘宣道小學今次共有6名教員遭到不同程度處分，其中遭取消教師資格的教師負責設計生活教育科的教材。事件去年3月發生，教育局其後於9月收到投訴。

葉建源指學生意見重要

鄧飛促公布個案細節

教育界立法會議員葉建源認為，教育局曾向學生了解，曾參與課堂的學生表示不支持港獨，此對調查屬重要資料，質疑楊潤雄為何不披露相關詳情。葉表示，不少家長都反映不認為課堂有問題，其子女上課後亦沒有港獨傾向或對此感好奇，其後學校呈交的報告、家長及學生皆認為無問題時，唯獨教育局指問題嚴重，各方或需反思哪個環節出問題。

教聯會副主席鄧飛表示，涉事教材宣揚前香港民族黨的政綱及行動，而宣揚分離主義違反《基本法》，他反問「若非取消（涉事教師）註冊，還有什麼選擇？」他稱，基於私隱問題，局方可不公開涉事學校及教師名稱，但認為需公布個案情節，讓外界得知何謂違反專業操守，使教師有所依循。