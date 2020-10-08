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楊潤雄：宣道生不贊成港獨非重點

【明報專訊】九龍塘宣道小學一名教師被指設計的教案、教材等有計劃地散播港獨信息，遭教育局「釘牌」。了解個案的知情者說，局方曾派人面見接觸過教材的學生，學生表示老師堂上講言論自由，自己不贊成港獨。教育局長楊潤雄稱，學生贊成港獨與否並非重點，就算學生無受涉事課堂影響，但課堂設計本身有大問題，該教師有不可推卸的責任。

楊潤雄昨在港台節目《千禧年代》被問及局方到校調查的詳情，他沒透露細節。他認為學生不贊成港獨，或因為他們接收不同資訊、由不同教師教導等，最終得此結論，「不代表他（教師）在教材設計、課堂應做此事」。他說就算學生沒受課堂影響，但課堂目標錯誤，遭取消註冊的教師，「作為課程設計者更加有不可推卸的責任」，故局方要追究其設計教材時的專業失德。

九龍塘宣道小學今次共有6名教員遭到不同程度處分，其中遭取消教師資格的教師負責設計生活教育科的教材。事件去年3月發生，教育局其後於9月收到投訴。

葉建源指學生意見重要

鄧飛促公布個案細節

教育界立法會議員葉建源認為，教育局曾向學生了解，曾參與課堂的學生表示不支持港獨，此對調查屬重要資料，質疑楊潤雄為何不披露相關詳情。葉表示，不少家長都反映不認為課堂有問題，其子女上課後亦沒有港獨傾向或對此感好奇，其後學校呈交的報告、家長及學生皆認為無問題時，唯獨教育局指問題嚴重，各方或需反思哪個環節出問題。

教聯會副主席鄧飛表示，涉事教材宣揚前香港民族黨的政綱及行動，而宣揚分離主義違反《基本法》，他反問「若非取消（涉事教師）註冊，還有什麼選擇？」他稱，基於私隱問題，局方可不公開涉事學校及教師名稱，但認為需公布個案情節，讓外界得知何謂違反專業操守，使教師有所依循。

相關字詞﹕葉建源 註冊 取消 教育局 楊潤雄

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