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教局稱條例賦權依法釘牌 葉建源批黑箱作業 常秘權大可殺校 律師：源自殖民舊例

【明報專訊】小學教師被指設計「港獨」教案而被教育局取消註冊，教育界立法會議員葉建源昨形容調查過程「黑箱作業」，或數日內助該教師循「上訴委員會」上訴。教育局稱，過去5年「上訴委員會」曾處理6宗個案，全部維持原判。現時掌教師「釘牌」權是教育局常任秘書長李美嫦，她日前便強調《教育條例》賦權，自己「依法辦事」。律師莊耀洸稱，《教育條例》連同附屬法例，共423次提及常任秘書長，遠超僅被提5次的教育局長，按法例常秘權力包括「殺校」，亦掌多個「生殺大權」可取消校董、校長及教師資格。

5年6宗上訴 全部駁回

教育局上月22日向一名九龍塘宣道小學教師發出取消其教師註冊信件，按現行機制，該通知書送達後21天內，當事人可按《教育條例》第61條向「上訴委員會」上訴。立法會教育界議員葉建源昨於港台《千禧年代》表示，教協將協助該教師上訴，可能數日內提出，如果經「上訴委員會」及特首處理的程序都不成功，會尋求司法覆核。

今次事件教育局於去年9月收投訴及介入，調查歷時1年。葉建源形容過程「黑箱作業」，局方沒列明調查投訴程序。他稱，遭取消註冊的教師曾要求教育局就調查展開聆訊，惟局方拒絕。他說，倘教師有機會面對面向局方解釋，可告知對方誤解其設計的教案，惟局方現僅依教案判斷，沒了解實際教學情况，批評局方裁決過程粗疏。

沒當面聆訊

楊潤雄：予兩次書面申訴

教育局長楊潤雄昨稱，取消該教師註冊前，局方給予其兩次書面申訴機會，程序與處理其他投訴個案一致，而涉事教師有尋求法律顧問協助申述。他又說，局方收到教師書面申述後，認真檢視及考慮教師提出的每一點，他認為程序無問題。

教育局於今次風波，多次提及《教育條例》第47條賦予常任秘書長取消教員註冊。而在上年12月，楊潤雄受訪時回答「如果校長支持被調查教師會如何應對」，稱「如認為校長已不能勝任，可取消其校長資格」，當時引用的是《教育條例》第56條，同樣是常任秘書長掌權，撤回對校長的批准。

律師莊耀洸稱，《教育條例》1913年頒布，政府開展學校註冊制度，經歷時間轉變，現行法例藍本主要是1971年9月30日版本，屬殖民年代舊例，當年社會環境、民生政策有很多轉變。當年的教育架構沒有問責局長，教育署長權力等同今天常秘，「整體日常教育行政運作，基本上權在常秘」。

條例提常秘423次 局長5次

莊耀洸統計《教育條例》連同附屬法例《教育規例》，提及教育局長5次，未曾提副局長，而提及常秘次數多達423次，包括如果有人想辦學可拒批（《教育條例》第14條）；如覺得該校管理「不令人滿意」，可取消學校註冊即「殺校」（第22條）；亦可用第83條「封閉學校」。

常秘握生殺大權

可DQ 校董校長教師

除學校「生權」，資助學校管治架構法團校董會，也由常秘握權，莊耀洸稱「常秘可拒校董註冊新申請，取消在任校董註冊」，法團校董會內之兩大核心人物校長及校監，也由常秘握「生殺大權」。《教育條例》第37條，如常任秘書長覺得，「該校監並無令人滿意地執行校監的職責」可撤回其對該校監的批准。莊耀洸稱「無令人滿意，即是無令常秘滿意，個寫法好闊」。

律師：難改變條例

政府沒誘因削權

教育局在《教育條例》賦權由1971年至今沒大改變，莊耀洸稱，按基本法第74條，凡涉及政府政策，在提出法律草案前必須得到行政長官的書面同意，「基本上不會出現到」，政府也沒有誘因削減自己權。

有教育界人士就表示，殖民地年代訂立《教育條例》，其中一個目的是用法例處理所謂「左校」。本土研究社亦曾翻查港英政府年代文件，指1950年代修訂教育條例是具有政治原因，為了打壓當時的左派活動。

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相關字詞﹕莊耀洸 教育條例 宣道小學 DQ教師 教協 葉建源 楊潤雄 司法覆核 教育局 立法會

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