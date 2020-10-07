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港聞
2020年10月7日星期三
港聞二
抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
美領館反對限總領事活動
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
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【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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