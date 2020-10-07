王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億

原告為新鴻基信貸有限公司，被告為王敏剛的遺產執行人周進娣，即其遺孀。入稟狀指，原告與王敏剛於前年10月23日簽訂協議，向王借出1.55億元，而王於同年11月26日將壽山村道Orchid Hill的一幢獨立屋抵押。原告要求被告償還1.61億元的貸款和利息，否則將該獨立屋交吉。

王敏剛為「船王」王華生之子，他去年3月隨港區人大代表團往北京參加全國人大會議，當晚感到不適，到北京的醫院治療，其後在家人陪同下返港就醫，至同月11日離世，終年70歲。

劉希泳生前涉欺詐貸款准結案

另外尖沙嘴君怡酒店前東主劉希泳在2016年遭內地扣查期間遭酷刑逼供，並於翌年3月19日在吉林省延吉巿死亡，終年60歲。他生前涉於2010年詐騙工銀亞洲合共2億元貸款，遭廉署控以3項欺詐罪，控方早前取得其死亡證書副本並申請結束案件。

區域法院法官郭偉健昨批准申請，並撤銷對劉的拘捕令，以及按劉的遺產管理人要求，退回10萬港元保釋金予遺產指定戶口內。

【案件編號：HCA1699/20、DCCC945/15】