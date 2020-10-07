港聞

港聞二

河套創科園明年交地 首批次建8樓宇

【明報專訊】「前線科技人員」facebook專頁昨釋出元朗區議會會前文件，披露落馬洲河套地區發展「港深創新及科技園」的最新進展。文件顯示，創科園首幅土地明年底前交付，展開第一批次共8座樓宇建造工程，包括乾及濕實驗室、創新斗室、辦公室等，涉11.7萬平方米樓面面積。有科學園區租戶稱，現時園區設施已供不應求，曾考慮未來遷往創科園，但擔心河套地區偏遠如「孤島」，交通配套是一大問題，建議為本地科研人員提供住宿津貼。

根據該份討論文件，創科園將提供120萬平方米總樓面面積，為現時科學園區3倍。創科園計劃分兩期發展，合共67座樓宇，首幅土地明年底前交付，展開第一批次共8座樓宇建造工程，涉及11.7萬平方米樓面面積，約於6年內分階段落成，第一階段先建3座，包括兩座濕實驗室及1座創新斗室及附屬設施，第二階段則包括3座辦公室及乾實驗室，以及兩棟濕實驗室。

文件首次披露創科園發展定位，將優先發展6個研發領域：醫療科技、大數據/人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。

業界倡津貼科研人員住宿

科學園區租戶Insight Robotics的創辦人及首席科學官岑棓琛稱，園區現相當爆滿，「申請加入培育計劃的團隊爭崩頭，很多因位置不足而被拒」，中小企及其他小團隊亦要輪候較小型單位，認為市場上有需求。

對於有意見認為創科園鄰近邊境，「益了內地人來港發展」，岑稱內地人在深圳南山區、前海等地有租金補貼，「幾乎免費租地方用」，反而來港失去福利，料創科園非其首選。他相信創科園可便利在深圳居住港人，或有意發展大灣區市場的創科公司。

岑棓琛稱曾考慮未來遷往創科園，因公司有內地同事，亦有人住新界西北，但見疫情封關未能便利人流，擔心未來會再現疫情，加上料河套地區剛落成將如「孤島」，交通配套是大問題，認為要先爭取為在創科園工作的本地科研人員提供住宿津貼，才能增加遷入誘因。

相關字詞﹕科學園 落馬洲河套區 港深創新及科技園 港深創科園 創科線

上 / 下一篇新聞

抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
美領館反對限總領事活動
美領館反對限總領事活動
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」