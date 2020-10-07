河套創科園明年交地 首批次建8樓宇

根據該份討論文件，創科園將提供120萬平方米總樓面面積，為現時科學園區3倍。創科園計劃分兩期發展，合共67座樓宇，首幅土地明年底前交付，展開第一批次共8座樓宇建造工程，涉及11.7萬平方米樓面面積，約於6年內分階段落成，第一階段先建3座，包括兩座濕實驗室及1座創新斗室及附屬設施，第二階段則包括3座辦公室及乾實驗室，以及兩棟濕實驗室。

文件首次披露創科園發展定位，將優先發展6個研發領域：醫療科技、大數據/人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。

業界倡津貼科研人員住宿

科學園區租戶Insight Robotics的創辦人及首席科學官岑棓琛稱，園區現相當爆滿，「申請加入培育計劃的團隊爭崩頭，很多因位置不足而被拒」，中小企及其他小團隊亦要輪候較小型單位，認為市場上有需求。

對於有意見認為創科園鄰近邊境，「益了內地人來港發展」，岑稱內地人在深圳南山區、前海等地有租金補貼，「幾乎免費租地方用」，反而來港失去福利，料創科園非其首選。他相信創科園可便利在深圳居住港人，或有意發展大灣區市場的創科公司。

岑棓琛稱曾考慮未來遷往創科園，因公司有內地同事，亦有人住新界西北，但見疫情封關未能便利人流，擔心未來會再現疫情，加上料河套地區剛落成將如「孤島」，交通配套是大問題，認為要先爭取為在創科園工作的本地科研人員提供住宿津貼，才能增加遷入誘因。