竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安

金門建築機電工程總經理劉國昌表示，竹篙灣工程於87天就完成建造707個單位，最高紀錄曾一天建成56個。他說，是次工程有95%是使用組裝合成技術，由內地廠房做好整個單位及電線、水管等基本設備後再運到香港；而配合5G智能控制中心，建造團隊可實時掌握到模件在內地運送情况，例如遇上9號風球時，能及時通知內地貨車將貨物先送到內地倉庫，待風暴過後再運來港。

AI監察工人戴口罩頭盔

劉說，智能系統有助監察地盤職安健，配合錄影鏡頭及人工智能，當工人在地盤內無戴口罩或頭盔，甚至走進危險區域或在地盤吸煙，都會立即觸動廣播要求糾正，並被紀錄。劉說，這樣可減少工程師面對面提醒工人而發生衝突。

香港過去曾有工程出現大量紀錄文件缺失，劉表示，控制中心系統連結地盤人員電子設備，驗收文件全部有電子化的可信紀錄，保證真確，而若有設計改動，在系統上更改後，亦會即時分享至相關部門及建築署。

就每個單位建造成本需要60萬元，貼近公屋造價，金門建築總裁何安誠解釋，地盤規模不夠大，加上香港工程少用組裝合成法，令成本高昂，期望政府繼續以政策大力推行，令成本下降。何表示，智能控制中心會繼續於機場二號客運大樓擴建地盤使用，加強地盤質量管理及減省人手和紙張。