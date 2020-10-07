港聞

港聞二

竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安

【明報專訊】政府於竹篙灣興建3500個臨時檢疫單位，其中第二期共707伙由金門建築興建，造價4.18億。金門建築表示，使用組裝合成法，配合首個工地5G智能控制中心，讓他們比原訂提早4天完成建造工作，而智能系統更可偵測工人在地盤中有無戴口罩及頭盔，保障地盤職安健。

金門建築機電工程總經理劉國昌表示，竹篙灣工程於87天就完成建造707個單位，最高紀錄曾一天建成56個。他說，是次工程有95%是使用組裝合成技術，由內地廠房做好整個單位及電線、水管等基本設備後再運到香港；而配合5G智能控制中心，建造團隊可實時掌握到模件在內地運送情况，例如遇上9號風球時，能及時通知內地貨車將貨物先送到內地倉庫，待風暴過後再運來港。

AI監察工人戴口罩頭盔

劉說，智能系統有助監察地盤職安健，配合錄影鏡頭及人工智能，當工人在地盤內無戴口罩或頭盔，甚至走進危險區域或在地盤吸煙，都會立即觸動廣播要求糾正，並被紀錄。劉說，這樣可減少工程師面對面提醒工人而發生衝突。

香港過去曾有工程出現大量紀錄文件缺失，劉表示，控制中心系統連結地盤人員電子設備，驗收文件全部有電子化的可信紀錄，保證真確，而若有設計改動，在系統上更改後，亦會即時分享至相關部門及建築署。

就每個單位建造成本需要60萬元，貼近公屋造價，金門建築總裁何安誠解釋，地盤規模不夠大，加上香港工程少用組裝合成法，令成本高昂，期望政府繼續以政策大力推行，令成本下降。何表示，智能控制中心會繼續於機場二號客運大樓擴建地盤使用，加強地盤質量管理及減省人手和紙張。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
美領館反對限總領事活動
美領館反對限總領事活動
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」