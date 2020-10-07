預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」

從前的ERP軟件有既定格式，用戶按欄輸入資料，整理備存，Hilton以鐵路系統比喻，「沙田去大埔」，沿線按站；而ReportNOW系統，用戶可以軟件提供的工具，按公司流程及需要自訂系統，自行加入不同欄目，「由沙田去大埔，用我們的工具，搭多條路去大埔工業邨或烏溪沙」，按目的自行度身訂造。

軟件除支援智能手機，亦採用人工智能（A.I.），例如拍攝名片後，A.I.直接認字免卻人手輸入；亦支援物聯網（IoT），Hilton舉例指如西沙公路公廁出問題，透過互聯網發訊號至ReportNOW系統，客戶再在系統內向工程部下指令，完成維修後員工匯報至系統，「整個過程員工一次也不需回辦公室」。

Hilton形容，過往是「有Windows，才做相應軟件」，但現在是「先做好軟件，等5G到來」；該系統於2004已開發，10年間乏人問津，至2013年客戶冀以手機管理業務，需求始增，「當市場來到了，我們已經整裝待發」，愈多固有客戶轉用系統，更適逢疫下商機，「哪有人在家工作常看電腦？如用我們的系統，可看到手機通知，員工亦可即時用手機工作」。