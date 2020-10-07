親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視

明報記者 李以莊

Hilton小時候買專書自學電腦，中學已懂寫程式，至1996年加入香港首批軟件公司之一的集信，開發ERP軟件（見另稿）。當年原裝電腦價值不菲，非一般中小企能負擔，為開拓客源，Hilton在黃金商場代客「砌機」兼賣公司軟件，亦培訓企業員工用電腦。

稱黃金商場如當年科學園

初代高手「新出遊戲一晚破解」

電腦剛在港發展的年代，Hilton已在黃金商場見識過初代高手，「遊戲管你美國或台灣來，幾巴閉，一晚crack（破解）到」，香港盜版其時「名聞」亞洲，「我媽常收電話，親友看到警方在黃金拉（賣）盜版（商戶），問我有否被捕」；母親不諳其正業，「三言兩語難解釋，和別人說自己做電腦，人家覺得你偷呃拐騙」；他形容IT界「黃金」一代生不逢時，「發展太早，如當年搞科學園，黃金（商場）就是科學園」。

踏入千禧年政府倡導、財團出資發展創科，「時代大變，我做IT勁過啲人做IBank」。人才受追捧，Hilton被香港電訊以高職聘用，「人家叫我們做『金領』，我特登染髮，highlight（挑染）、金毛，有咁浮誇得咁浮誇，一定要與別不同，因為我們是金領」。數年後科網爆破，受捧變受棒，「金融風暴入落IT數，（硬幣）公、字一下反轉，人人覺得我們是騙徒」。

科網爆破港沉寂 外國一日千里

港科技界自此沉寂10年，Hilton記得，2000至2010年間外國互聯網、創科界一日千里，facebook、Ebay、Yahoo、Google等科企崛起，稱霸世界，「多個瞬間暴富的，都是IT人」，但在香港，「科網泡沫爆破，想讀IT的人不敢讀，覺得沒前途，有大學教授自己出面和學生家長傾，說IT有前途，但家長一定要孩子讀BA（商科）」。

2017年後，智能手機普及，IT愈加貼身，港人「如夢初醒」，政府「急起直追」，小學生學coding（編程），Hilton說︰「香港人本身特性，在科技發展上，比較短視。」此時卻遇疫情，經濟下滑，有初創僅餘半年資金，「大師兄」Hilton寄語︰「如開始有構思計劃，不要阻止，但如第一次創業失敗，可先去成熟公司學習，再創業，有好處的！」