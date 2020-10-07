美領館反對限總領事活動

美批未履一國兩制承諾 外交部公署：顛倒是非

美國駐港總領事館在聲明中指出，中國多年來均限制美國外交官在中國活動，故美國國務院亦有新要求，包括要求中國官員要先獲美國國務院批准，才能拜訪大學校園、會見當地政府官員，但一如以往，駐美的香港經貿辦不受限制。聲明形容中國外交部近日對美國駐港總領事館的限制為「報復」，加上有報道指中國指令香港政府不要會見美國外交官員，反映了中國並未遵從對港人自由的承諾，未遵從外交慣例及未履行「一國兩制」承諾。

外交部駐港公署發言人批評，美國駐港總領館顛倒是非，惡意詆毁中方對包括美國駐港總領事館在內的美國駐華使領館採取的正當、合理反制措施，公署發言人表示堅決反對，予以強烈譴責。發言人稱《基本法》規定中央政府負責管理特區有關的外交事務，中方出台反制措施並適用於美駐港領事館，「完全正當合理，不僅沒有違背反而充分體現了一國兩制原則」。