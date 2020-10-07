港聞

港聞二

亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費

【明報專訊】東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明處理一宗行人涉亂過馬路案件，經91天審訊後才有裁決，隨後控辯雙方均有訟費申請。何官昨花上4小時讀出訟費裁決，並指被告自招嫌疑，駁回辯方訟費申請，並批准控方可向辯方大律師及律師侯振輝索取合共約62.2萬元訟費。案件亦終結案，歷時93天。

尼泊爾籍女被告Thapa Kamala早前被裁定一項行人疏忽罪名不成立，控辯雙方均有訟費申請。辯方律師侯振輝在庭外表示，須時考慮會否有進一步行動。

何官昨在訟費裁決時重申，被告的證供「不合理」及「自相矛盾」，之後又用上大篇幅，細數辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝的不當行為，包括指兩人浪費法庭時間，如梁在審訊盤問證人時，問了大量不相關的問題，又在控方面前扔文件，至於侯則曾將汽水放在枱面等。

何官認為控方成功證明辯方浪費法庭時間，裁定辯方須向控方支付訟費，並按日數要求梁及侯各自承擔訟費約29.6萬元及32.6萬元。

案發於2016年4月25日，被告在大潭道美國會外過馬路時被的士撞倒，骨折入院，事後被律政司票控行人疏忽。案件於2018年9月開審，惟這宗最高刑罰只是罰款500元的案件，最終審訊至91天才有裁決。

案件亦引發被告提出多次司法覆核及向何官、主控官、警員等索償訴訟；其中一次在案件審訊第89天，被告不滿何官下令繼續傳召未完成作供的辯方證人，向何官提司法覆核，高等法院法官周家明批准申請，並形容本案簡單直接，做法浪費法庭資源，要求裁判官盡快聽取結案陳辭，不得再拖延。

【案件編號：ESS/39884/16】

相關字詞﹕訟費命令 東區裁判法院 行人疏忽

上 / 下一篇新聞

抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
美領館反對限總領事活動
美領館反對限總領事活動
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」