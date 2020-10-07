亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費

尼泊爾籍女被告Thapa Kamala早前被裁定一項行人疏忽罪名不成立，控辯雙方均有訟費申請。辯方律師侯振輝在庭外表示，須時考慮會否有進一步行動。

何官昨在訟費裁決時重申，被告的證供「不合理」及「自相矛盾」，之後又用上大篇幅，細數辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝的不當行為，包括指兩人浪費法庭時間，如梁在審訊盤問證人時，問了大量不相關的問題，又在控方面前扔文件，至於侯則曾將汽水放在枱面等。

何官認為控方成功證明辯方浪費法庭時間，裁定辯方須向控方支付訟費，並按日數要求梁及侯各自承擔訟費約29.6萬元及32.6萬元。

案發於2016年4月25日，被告在大潭道美國會外過馬路時被的士撞倒，骨折入院，事後被律政司票控行人疏忽。案件於2018年9月開審，惟這宗最高刑罰只是罰款500元的案件，最終審訊至91天才有裁決。

案件亦引發被告提出多次司法覆核及向何官、主控官、警員等索償訴訟；其中一次在案件審訊第89天，被告不滿何官下令繼續傳召未完成作供的辯方證人，向何官提司法覆核，高等法院法官周家明批准申請，並形容本案簡單直接，做法浪費法庭資源，要求裁判官盡快聽取結案陳辭，不得再拖延。

【案件編號：ESS/39884/16】