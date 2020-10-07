指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。原告一方在開案陳辭指，被告於2013年8月策劃報道，安排《蘋果日報》的記者拍攝海天堂員工用水冲洗龜苓膏，以及用洗碗海綿抹走霉菌。被告甚至因當時龜苓膏的霉菌不夠多，囑咐記者再次到場拍攝。

稱被告自立門戶 事發前兩月被要求合資

原告一方稱，被告事發前兩個月已向海天堂辭職，同時在廣東自立門戶，更曾致電海天堂高層稱「為咗我新品牌着想，我會撳掣」、「撳咗掣，就冇辦法收得番」，要求海天堂與他合作或合資，質疑被告有意透過報道中傷海天堂。

原告方又在庭上播放涉案影片，一名海天堂女員工當時一邊用水龍頭冲洗龜苓膏，一邊用洗碗海綿擦拭龜苓膏的表面，聲稱「一啲（龜苓膏）咁樣，一啲好似鼻涕咁嘅」、「洗完好光滑，咩事都冇……呢啲千祈唔好堂食」。

認龜苓膏須低溫運送否則發霉 貨車沒冷凍設備

原告另傳召海天堂創辦人吳耀明上庭作供，吳在盤問下稱，他和從事廣告業的被告於1998年相識，被告其後負責為海天堂中港兩地的分店推廣。至2013年，海天堂在兩地設立最少200間分店。

吳耀明承認，由於龜苓膏不含防腐劑，故需存放在攝氏4至8度的低溫環境下，否則龜苓膏有可能變質，甚至發霉，而龜苓膏發霉在2013年前亦屬普遍問題。他又表示，公司曾用客貨車將龜苓膏從粉嶺貨倉運送至全港各分店，惟車上不設冷凍設備，形容當中運送時間「好短」，車內亦「冷氣好大」。

被告方一度引述當年報道，稱有運送人員曾將龜苓膏置於室外約20分鐘，吳耀明一度稱記者當時拍得的瓦盅內沒有龜苓膏，又稱龜苓膏不應置於室外長達20分鐘，惟自己對當時的事不知情。聆訊今續。

【案件編號：HCA1755/13】