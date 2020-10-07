調查：15%準備移民 英澳台最熱門

中大調查於今年9月18至24日晚上進行，成功以電話訪問737人。受訪市民就香港適宜居住和生活的程度評分，平均分數為49.6分，較2019年9月的54.4分下降，評分延續近4年（2017年至2020年）連續下跌的趨勢，也是自2017年始創該評分以來的最低。

宜居評分創新低 44%稱有機會將打算移民

調查發現，43.9%受訪的市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，46.8%受訪市民則表示沒有這種打算，另有9.3%受訪市民以「不知道/很難說/沒有想過」回應。有移民或移居外地意欲的受訪市民當中，有35%表示近期有為移民或移居做準備，約65%則沒有。以所有受訪市民為基數，逾15%受訪市民表示有作準備，而28.4%受訪市民則表示沒有做準備。

移民主因不滿政府政策政治不穩

至於移民或移居的原因方面，前4項最多人提及的本地因素為「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」（27.3%）、「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」（23.6%）、「香港自由（包括言論自由）/人權情况變壞/喪失新聞自由」（19.8%）和「香港政治不民主」（17.6%）。