裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴

官：不滿賠償非合理抗辯理由

案件昨於高院作簡易判決聆訊。原告為律政司長；被告依次為羅榕帶經營福申洁淨公司、許美和經營安記皮具、董利平、高良濱和林遠志。

眾被告沒有律師代表，親自在庭上抗辯。羅榕帶批評市建局提出的賠償額與舖位市值相差甚遠，「我哋抗爭到今日，其實都係支持重建，但價錢真係唔合理」，故要求將案件押後，以待與市建局繼續商討賠償方案。許美和表示當局沒有充分解釋賠償措施，形容收地猶如「大石壓死蟹」。

律政司一方表示，地政總署已根據收回土地條例刊出收地公告，公告生效後，被告不再擁用相關土地的業權，應在限期內遷出。律政司強調，如果被告不滿賠償方案，可自行向土地審裁處興訟。聆案官周敏慧聽畢雙方陳辭後裁定律政司勝訴，下令被告須支付部分訟費。

市建局回覆查詢表示，觀塘市中心重建項目第五發展區內有83個違例構築物，搭建於私人土地上用作經營業務，其中77個構築物的用戶已接受方案及將構築物交吉，餘下6個構築物的用戶拒絕接受方案。對於拒絕遷出的用戶，市建局在聆訊前與有關商戶舉行調解會議，冀與用戶達成搬遷協議。

【案件編號：HCA2355-2358/19】