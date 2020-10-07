警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例

警：前晚拍完 環署昨視察無發現

警方回應時證實，前日透過製作公司租用西貢一個暫時空置的廠房拍攝警隊片段，當中曾使用特別效果物料。有關拍攝已取得相關部門發出的許可證，批准使用期限至前晚11時59分。警方稱拍攝時已盡量將音量減至最低，而警員接獲附近居民就音量反映意見後，已即時停止使用特別效果物料拍攝；相關地點拍攝已經完成。據了解，警方拍攝片段作內部訓練用途。環保署回應稱共接獲3宗有關前晚在有關廠房內拍攝時發出噪音的投訴，昨晚到廠房附近民居評估噪音，並沒發現廠房內有拍攝工作。

現場是康定路及康年徑交界的實惠倉庫。西貢區議員梁衍忻稱，前晚近9時半倉庫傳出巨響，她到場詢問工作人員，對方稱是「拍戲」，現場亦有人打燈，其後有工作人員稱「呢度全部都係阿sir」，現場有全副武裝的警員及銳武裝甲車，消防車及救護車亦有到場。

工作人員：呢度全部都係阿sir

警稱有許可證做爆破

數名街坊因噪音問題到場與工作人員理論，有街坊稱前晚7時起已聽到巨響，至晚上11時05分繼續有巨響。軍裝警員其後到場，稱劇組持有許可證做「爆破」，劇組負責人答應不再做爆破。梁衍忻懷疑劇組是在拍攝警方宣傳片，批評拍攝選址靠近民居，於深夜11時後繼續拍攝並傳出巨響，質疑違反噪音管制條例。

倉庫距離翠塘花園約200米，居民鄭太稱，前晚10時許聽到3次爆炸聲，並嗅到火藥味，丈夫曾落樓查詢，其後得知是對面倉庫有人「拍劇」。另一名女住戶說，當晚約11時許聽到兩下巨響，當時她已入睡，「以為撞車」。她說屋苑附近較空曠及安靜，「開窗嘅話，一嘈全部人都聽到」。