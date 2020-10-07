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經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具

【明報專訊】34歲爆谷店男經理去年8月回家時遭警員埋伏截查，搜出一支伸管棍及摺刀，警方搜屋時再在其牀頭櫃搜出鐵蓮花。男經理承認管有違禁武器，但否認在公眾地方管有攻擊性武器，昨日在九龍城裁判法院受審。被告自辯時稱，伸縮棍於「淘寶」購買，用作收藏及欣賞，視它為一件「玩具」。

被告黃琪偉（34歲）否認於去年8月28日在上水天平邨天美樓地下管有一支伸縮棍，但承認翌日在其住所內管有兩個「鐵蓮花」。

時任西九龍總區情報組警員鍾建成（譯音）供稱，當日他按指示與隊員在天平邨埋伏，同袍在被告背包搜獲伸縮棍及摺刀後，由他拘捕被告。被告在警誡下說「支伸縮棍淘寶買嚟玩，摺刀以前返工用」。

「淘寶寫合法，又清到關」

被告自辯稱，他時常在淘寶購物，被捕前3星期在淘寶購買伸縮棍，並送到位於又一城的工作地點，一直收藏在儲物櫃。當天他下班後把工作用的摺刀，連同伸縮棍一同帶回家。辯方其後呈上淘寶的購物單據。

控方問被告為何要購買伸縮棍，被告稱「看到淘寶熱門推介，覺得幾得意買嚟收藏」。控方又問「知唔知伸縮棍係攻擊性武器？」被告答道：「淘寶寫住合法，又清到關，我會當佢係一件玩具。」聆訊押後本月19日再續。

理財顧問藏木棍 稱練習菲律賓魔杖

另外，去年8月11日港島東區有反修例大遊行，28歲理財顧問蔡嘉琪涉當天在北角被警方搜出管有一支木棍。他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨日在東區裁判法院受審，自辯時稱已習空手道16年，因所屬空手道會將在一晚宴中表演，故購入一支武術短棍，打算當晚趁地方廣闊，向師傳請教「菲律賓魔杖」作自衛。

18歲城大學生陳東成去年11月13日在青衣一帶堵路時遭防暴警追捕及搜出一串六角匙，早前被裁定管有攻擊性武器及在公眾地方造成阻礙兩罪成立，昨日在西九龍裁判法院被判入更生中心。辯方提出保釋等候上訴，遭裁判官拒絕。

【案件編號：KCCC2235/19、ESCC408 & WKCC1162 /20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕在公眾地方管有攻擊性武器罪 淘寶網 伸縮警棍 管有攻擊性武器 反修例運動

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