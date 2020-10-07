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列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑

【明報專訊】台灣殺人案死者潘曉穎的母親潘太昨日接受商業電台節目訪問，再次催促陳同佳到台灣自首，並促請港府放下歧見，與台灣合作協助陳同佳抵台。早前潘太稱願意為陳同佳求情，她昨日在訪問中提出條件，包括陳要交代赴台日期、乘搭台營航班，並於審訊時承認自己的過失；若最終為陳求情，會請求法院不判死刑。代表陳同佳的台灣律師周一（5日）與台灣當局會面商討安排，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨日表示不作任何公開回應。

另兩條件：交代赴台日期 乘台營機

潘太昨日接受《在晴朗的一天出發》訪問時說，自女兒兩年前在台灣被殺後，一直希望替女兒討回公道，不斷寫信予特首林鄭月娥請求協助，及後經朋友介紹下，尋得「某政黨」與政府溝通，至去年2月，該政黨表示可以幫忙，着她出席記者招待會，政黨稱「有一個條例、草案能幫忙」。潘太自稱不懂政治及法律，故出席記者會，「一心只是幫女兒」，而對於由修訂《逃犯條例》後所引起的社會事件，潘太表示屬意料之外，自己亦傷心難過，但沒怨恨社會不支持通過修例。

指某政黨稱「有一個條例能幫忙」

潘太再次呼籲陳同佳到台灣投案，「不可以再龜縮」。縱然上周管浩鳴轉發陳同佳表示願意自首的錄音，但潘太說未能完全相信其誠意，認為若陳拍片承諾自首，「可能相信多點，起碼直接點」。

促港府放下成見與台方協商

潘太早前表示願意替陳同佳求情，昨日澄清有3個條件，包括陳同佳須「企出來」告訴公眾何時去台灣、搭乘台營航班，以及審訊時要承認自己過失；若她代為求情，會請求台灣法院不判處陳同佳死刑。潘太並促請港府放下歧見，盡快與台方商討陳同佳赴台安排。

相關字詞﹕反修例運動 逃犯條例 台灣殺人案 潘曉穎 陳同佳

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