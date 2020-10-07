六成受訪者反對警改通例傳媒定義

香港民研「我們香港人意見群組調查」於9月30日下午5時至10月5日下午3時，以電郵接觸群組成員，並於網上完成調查，成功收回11423個樣本。受訪者被問有多支持或反對警方修訂《警察通例》的做法，結果顯示，9629名「民主派」支持者當中，97%反對警方做法、2%支持；而952名「非民主派」支持者則有65%支持、31%反對。香港民研將兩者合計並加權，整體有62%受訪者反對警方做法，有36%支持。

民主派支持者一面倒反對

非民主派支持者意見分散

「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，97%民主派支持者反對修訂是相當一面倒，非民主派支持者意見則相對分散。

浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明分析，對於非民主派亦有逾三成人反對警方做法，他認為與現時網媒成為潮流有關。他解釋稱，非民主派也習慣透過網媒收取資訊，習慣在網上看新聞，他們反對警方的做法可能是因為資訊渠道受限制。

杜耀明表示，記協數月前公布最新香港新聞自由指數調查結果，分數是有紀錄以來新低，新聞界面臨3個主要問題，包括採訪時受到人身威脅、獲得報道所需資訊出現困難、沒有足夠法例保障採訪。他認為，香港民研今次調查結果與記協調查結果一脈相承，警方修訂《警察通例》壟斷記者定義，縮減記者取得資訊的範圍，也沒有法例保障。他表示警方修訂通例前，對他們「認可」傳媒的待遇也不是特別好，記協亦多次聲明抗議警方粗暴對待記者，認為警方修訂通例只會令雙方關係雪上加霜。