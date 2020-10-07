警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心

醫委會：按法例處理 不評論個案

醫委會表示，該會如收到任何與註冊醫生專業操守有關的投訴，會按照《醫生註冊條例》及其附屬法例E《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》處理有關個案。醫委會稱，由於該會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別個案作出評論。

林志偉昨去信醫委會主席劉允怡，指郭家麒「一再在網上惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨」，批評郭的「卑劣行為與醫者應有的崇高道德標準相違背」，並就他涉嫌違反專業操守及醫德，向醫委會投訴。

郭家麒回覆稱，香港有言論自由，對於他早前發表的言論，認為公道自在人心。他亦說，警務人員作為公僕，有責任服務市民，而非打壓市民。被問會否擔心醫委會或展開聆訊，郭稱醫委會自有處理投訴的機制，他不擔心。

醫學界立法會議員陳沛然表示，任何類型的投訴，醫委會都會接收，首先由初級偵訊委員會負責判斷個案是否需要聆訊，初偵會除了有醫生，亦有業外委員。至於何謂專業失德，他說要經聆訊裁決，過去案例多是在專業範疇、工作上出現問題，但一些與行醫無關的事宜，例如醫生干犯刑事案件，醫委會亦可展開聆訊。

陳沛然稱自己亦曾被人以政治原因投訴。他曾在某記者會上，舉出有力證據指控某一單位，卻被人投訴稱他無足夠證據。他說，最終醫委會初偵會向他表示，經調查後認為毋須進一步聆訊，「咁大概可以估計醫委會邊啲（投訴）受理，邊啲唔受理」。