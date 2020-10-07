港聞

港聞二

警員佐級會去信醫委會投訴 郭家麒：公道自在人心

【明報專訊】本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒，早前在facebook批評警方「甘心作為殘暴政權走狗」、「成為高壓獨裁統治者一個工具」，引來警方留言並發聲明，斥責他羞辱警務人員、煽動仇恨，予以嚴厲譴責。風波繼續發酵，香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨去信香港醫務委員會，投訴郭涉嫌專業失德。郭家麒回應稱香港有言論自由，認為「公道自在人心」。

醫委會：按法例處理 不評論個案

醫委會表示，該會如收到任何與註冊醫生專業操守有關的投訴，會按照《醫生註冊條例》及其附屬法例E《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》處理有關個案。醫委會稱，由於該會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別個案作出評論。

林志偉昨去信醫委會主席劉允怡，指郭家麒「一再在網上惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨」，批評郭的「卑劣行為與醫者應有的崇高道德標準相違背」，並就他涉嫌違反專業操守及醫德，向醫委會投訴。

郭家麒回覆稱，香港有言論自由，對於他早前發表的言論，認為公道自在人心。他亦說，警務人員作為公僕，有責任服務市民，而非打壓市民。被問會否擔心醫委會或展開聆訊，郭稱醫委會自有處理投訴的機制，他不擔心。

醫學界立法會議員陳沛然表示，任何類型的投訴，醫委會都會接收，首先由初級偵訊委員會負責判斷個案是否需要聆訊，初偵會除了有醫生，亦有業外委員。至於何謂專業失德，他說要經聆訊裁決，過去案例多是在專業範疇、工作上出現問題，但一些與行醫無關的事宜，例如醫生干犯刑事案件，醫委會亦可展開聆訊。

陳沛然稱自己亦曾被人以政治原因投訴。他曾在某記者會上，舉出有力證據指控某一單位，卻被人投訴稱他無足夠證據。他說，最終醫委會初偵會向他表示，經調查後認為毋須進一步聆訊，「咁大概可以估計醫委會邊啲（投訴）受理，邊啲唔受理」。

相關字詞﹕醫委會 郭家麒 林志偉 香港警察隊員佐級協會

上 / 下一篇新聞

抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
六成受訪者反對警改通例傳媒定義
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
列代求情3條件 包括庭上認過失 潘母：會請台不判陳同佳死刑
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
國安法首案轉介高院 未定設陪審團否
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
經理涉藏伸縮棍 辯稱購於淘寶當玩具
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
私人檢控郭偉強案 律政司函陳志全稱正考慮介入否
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
林鄭：任命賀知義無關施覺民辭任
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
警拍訓練片夜傳巨響 居民質疑違噪音例
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
裕民坊6商戶拒遷 政府入稟收地勝訴
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
調查：15%準備移民 英澳台最熱門
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
指前伙伴策劃中傷報道 海天堂索償1.3億
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
亂過路案93天結案 辯方律師須付62萬訟費
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
白居二推出7年 居屋價飈116% 公大指數 大幅跑贏私樓
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
港大研究：港罕見病政策不及尼泊爾也門
美領館反對限總領事活動
美領館反對限總領事活動
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
DR誤殺案申上訴 周向榮：非完全掌管事務
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
親歷黃金商場興盛 見證科網爆破到人人談創科 第一代IT人：港人看錢 科技發展短視
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
預視遙距辦公軟件需求 「市場來到 已整裝待發」
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
竹篙灣檢疫中心工地 5G監察職安
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
河套創科園明年交地 首批次建8樓宇
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
王敏剛生前抵押獨立屋 遺產執行人遭追1.6億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】議員去警方活動 民協唔知情 江鳳儀：一直都有探訪長者
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】香港仔墳場添30米長七彩壁畫
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】財庫局許正宇上任半年 剛向行會申報民記身分
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】油尖旺區會節日燈飾 唔會有連登豬
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】「亞士遜 亞士 挨 堅」——猜一句英文
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」
【Emily】獨眼老師楊子俊出書 《逆權教師》「提早30年面世」