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肢體碰撞起爭執 上手睇場對現任睇場 尖沙嘴酒吧黑幫激戰 職員傷頭亡

【明報專訊】尖沙嘴一間樓上酒吧，昨凌晨發生謀殺及傷人案，兩班有不同黑社會背景人物於酒吧打烊後繼續閉門消遣，其間因肢體碰撞問題發生爭執，兩班人各自「吹雞」到場，演變成數十人打鬥，4名職員受傷，其中一名雙手有紋身的男職員被打至頭部重傷昏迷，送院後不治。

凌晨零時許，尖沙嘴柯士甸道136號一間樓上酒吧，根據政府規定零時打烊後，連同職員在內的兩批共10多人在酒吧閉門暢飲，其間兩班人因肢體碰撞及目光問題發生爭執，並各自「吹雞」到場，演變成約30至40人打鬥。眾人隨手拿起啤酒樽、桌椅等雜物互相襲擊，其後四散。

酒吧職員有黑幫背景 1死3傷

據了解，該酒吧早前由黑幫和勝和任「睇場」，最近由黑幫14K接手。是次衝突涉及兩班人，一是曾任「睇場」的和勝和成員及現任「睇場」的14K成員，兩班人本身互相認識。4名年齡介乎34至49歲、有14K背景的酒吧職員被打至受傷，其中一名雙手有紋身的36歲麥姓男職員頭部浴血，重傷昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，延至昨凌晨1時許證實死亡。其餘3名傷者經治理已出院。

警列謀殺傷人 門柱留血掌印

警方封鎖現場調查，現場大廈門外一條柱上遺下一個血掌印及血迹，案件列謀殺及傷人，交由西九龍重案組第一隊調查。探員早上檢走一批證物，包括一把染血掃把、酒瓶、桌椅等。政府化驗師連同警員下午到現場調查，並在血掌印上套取指模，又翻看閉路電視，警方晚上再帶走一批證物，包括一袋水杯。

西九龍總區刑事總部高級警司曾仲斌稱，警方已鎖定部分涉案者，暫未有人被捕。現場一度有消息指出，有顧客不滿酒吧凌晨零時因限聚令打烊被要求離開，遂用玻璃瓶圍毆酒吧職員，亦有消息稱事件與黑幫「睇場費」糾紛有關，曾仲斌稱無證據顯示案件與酒吧打烊或黑幫利益衝突有關，但會跟進事件中是否有人違反「限聚令」；另外，警方過去亦有巡查酒吧，上月曾數次展開代號「犁庭掃穴」行動，拘捕68男27女，涉嫌藏毒、藏有攻擊性武器等罪名。

據了解，遇襲受傷4人均為14K頭目「九指華」的門生。「九指華」原名黃冠華，2008年14K叔父「差佬文」在澳門被肢解殺害案，「九指華」被指為幕後主腦，2010年被澳門法院判囚25年，惟他一直潛逃，未有服刑。據了解，為免江湖再掀新一輪血案，警方正全力追緝兇徒，多區反黑及重案組探員料在未來數日會展開新一輪「犁庭掃穴」行動，重點巡查14K及和勝和的娛樂場所，以挫其銳氣及打擊其收入來源。

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