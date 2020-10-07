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逾20人半島開派對 業界盼釐清限聚是否管客房

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情令不少處所人數受限，不少人到酒店客房開派對，食物及衛生局長陳肇始說，在酒店房間內多人聚集不理想，會增加感染風險。有酒店業界人士表示，有聽聞數十人在酒店房間開派對，形容情况「恐怖」，酒店會加強巡查，若發現客房有很多人出入，會要求訪客離開，但盼政府釐清酒店客房是否屬限聚令規管範圍。

有模特兒近日在社交網站上載在半島酒店客房開生日派對的照片，顯示現場有逾20人，事主稱酒店以限聚令為由要求他們離去。事件引起網民討論，質疑事主開派對或引發「酒店群組」，事主昨晚在社交網站道歉。半島酒店回覆本報查詢時證實事件，並已妥善處理，基於客人私隱不便透露詳情。發言人稱一直遵守當局的防疫建議。

陳肇始昨稱，政府防疫措施目的是不希望聚集，她形容在酒店房有多人聚集的情况「不理想」，萬一當中有人受感染，爆疫風險很高。此外，近日有確診者曾吃自助餐，陳說吃自助餐的風險亦很高，「因為當大家出去取食物時，可能共用餐具，如沒有遵從防疫措施會增加風險」。本報向食衛局查詢酒店客房是否受限聚令規管，至截稿前沒回覆。

業界形容情况「恐怖」 陳肇始稱不理想

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，有聽聞有客人邀20、30人到酒店房開派對，形容情况「恐怖」，不清楚限聚令是否適用於已租出的酒店客房，盼政府釐清；而太多人同時在酒店房聚會亦可能違反防火或其他牌照規定，業界只能多留意客房是否有很多人出入，若發現異常情况，可要求客人離開。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，酒店可考慮為在客房開派對設人數上限，或由政府將酒店房間列入表列處所，規定派對人數上限，例如跟隨限聚令的4人。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台稱，在酒店房開派對是法律漏洞，政府應考慮收緊人數限制。

許樹昌倡客房派對設人數上限

至於自助餐風險，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，即使食肆限入座率不能逾50%，但若所有顧客同時去排隊取食物，亦難保足夠社交距離，他建議可限取餐人流，減少食客間接觸。他又說，盼政府收緊或放寬措施時有清晰準則，例如連續多少日確診數目在什麼水平，就可放寬至多少人一枱，因年底多節日，是飲食業旺季，業界需時準備，「如要推套餐，是推4人餐還是多少人，要有準備，現時很困擾」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕自助餐 限聚令 酒店 疫情第四波 疫情第三波 新型冠狀病毒

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