陳肇始憂第四波 消息指或再關酒吧

限聚、口罩令延7日 溜冰場准隊制運動

過去一周本港有10宗源頭不明的本地個案，政府昨日宣布，周五（9日）起多項社交距離措施延長7日，包括4人限聚令、口罩令、針對食肆等處所的限制等，但放寬公眾溜冰場的限制，容許隊制運動。

陳肇始說，過去一周源頭不明個案較對上一周多，顯示社區有隱形傳播鏈，疫情有反彈迹象，加上病毒已變種、傳播能力高，擔心第四波疫情提早出現。她說：「至少未來一星期必須大致上維持現行各項社交距離措施，讓我們觀察過去一段時間，放寬了的措施、剛剛周末的長假期等因素，這些因素對疫情整體發展有無影響，再決定是否有空間進一步放寬。」

陳肇始又說，高度關注涉及酒吧的個案，不排除隨時收緊措施。對於酒吧下一步會如何收緊酒吧措施，政府消息人士稱方向是再次關閉酒吧。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台節目說，酒吧容易爆發群組感染，因為顧客會除下口罩、大聲說話，且他們受酒精影響，個人防護意識易鬆懈，若當中有感染者，很容易傳播病毒，且一旦爆疫亦難以追蹤。

酒吧業界籲勿「一竹篙打一船人」

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，現時只有一間酒吧有確診，且食肆等其他場所亦有確診，政府不應對酒吧有偏見，「一竹篙打一船人並不合理」。他認為應再觀察疫情發展，不應現時下定論要酒吧再停業。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，持牌酒吧要受政府防疫規例規管，但無牌酒吧未必會守足規定，政府應加強打擊無牌酒吧，而非一有疫情就要收緊對酒吧的規管。

（疫情第三波）