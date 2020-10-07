人潮擾島民、增播疫風險 大澳燈節提早熄燈

舉辦活動「大澳水鄉花燈節」的「香港開心D」與「大澳非茂里」前日發通告，指遊客一下子湧入大澳，遠超小島承載力，對居民構成一定滋擾，加上疫情餘波未平，尤其大澳長者多，若每周大量遊客湧入，有可能導致群組感染，故提早完結花燈節，10月4日最後一天亮燈，11日正式拆燈。

有家屬中秋無車返大澳

「大澳非茂里」創辦人之一、大澳原居民張敏芳稱，原意是以約800個手繪花燈，吸引大澳原居民趁中秋節回來團圓，已是第三年辦燈節。她指今年人太多，有居民家屬不滿中秋節當晚因此無法乘車返大澳，而晚上6時許亮燈後，「有些人在路中心設下相機腳架，只顧影相不顧人」，而10月2日有大批親子遊到訪令寧靜小島變嘈雜。

外人指摘關燈：我畀錢，你開燈

張稱賞燈的遊人至晚上10時許才陸續散去，而大澳很多長者晚上7時就要睡覺，影響到居民作息，有時逾百人排隊買小吃，道路旁的垃圾桶擠滿垃圾，垃圾堆在垃圾桶旁。她又指年初時有部分遊人將口罩丟入路旁單車籃內，居民深感不滿，今次亦有大澳居民罵她「引人入來播毒」。

另一方面，張敏芳稱收到不少信息指摘主辦單位無故提早關燈，有人更聲言「我畀錢你，你開燈」。她大嘆「貼錢買難受，我整個星期難以入眠」，原打算明年舉辦更大型的燈節，掛上2000多盞燈，但經此一役自言「受到打擊」，現猶豫明年應否再辦燈節，「有點灰心，勞心勞力，到頭來好像怎樣做都是錯」。

張敏芳嘆受挫 猶豫來年是否再辦

本地文化深度遊組織「活現香港」的創辦人陳智遠稱，本地遊需面對承載力問題，太多外來人會影響當地人生活，令地方生態變質、地區未準備應付這麼多外來人，而本港一直無經驗梳理訪客和本地人的張力。陳指最大責任是外來人需自律及尊重當地人，做個「有品的訪客」，而當地人亦可訂明規矩，主辦單位則可設機制，一旦見人潮太多，即時出公告勸喻外來人暫停前往。

（疫情第三波）