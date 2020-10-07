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3宗源頭不明長假病發 帝苑越南餐廳樓面帶病上班

【明報專訊】中秋及國慶長假病發的新冠病毒個案開始浮現，本港一連七日錄得源頭不明本地個案，昨單日有3宗，均在長假期間病發，一人曾與16親友聚餐，另一人發病後到4間餐廳用膳，另尖沙嘴帝苑酒店越南餐廳「Le Soleil」的樓面病發翌日仍上班，該餐廳停業14日，全酒店員工和住客要接受檢測。3人共到過7間餐廳和1間健身房，最少27接觸者須檢疫。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，源頭不明個案的密切接觸者很難追縱，疫情可能繼續擴散，加上長假期間人頭湧湧，未來一兩周較關鍵，觀察會否陸續現爆發。

本港昨增8宗個案，累計至5133宗，包括3宗輸入和兩宗與早前病人相關的個案。3宗源頭不明個案包括帝苑酒店3樓越南餐廳「Le Soleil」的43歲男樓面服務員（第5132宗），他與家人住灣仔，自10月2日不適，翌日仍上班，同日求醫但至5日才交樣本化驗。帝苑酒店表示，他不處理或烹調廚房食物，10月3日入酒店前通過體溫檢測，上班時不適後求醫，餐廳昨起停業兩周至19日。

Le Soleil停業兩周 全酒店檢測

該餐廳最少6名樓面要檢疫。衛生防護中心呼籲9月30日至10月3日到該餐廳的食客要驗病毒。另外，男樓面會使用職員餐廳和休息室，與他同一時間用休息室的員工將列作密切接觸者，衛生防護中心會向全酒店員工和住客派樣本瓶檢測。

確診男黃埔16人聚餐 太古城睇戲

另一33歲無業男（第5126宗）同樣源頭不明，與家人住北角，10月1日與16名親友在黃埔的親戚家中聚餐，全部人列密切接觸者。他10月2日到太古城「MOViE MOViE Cityplaza」看戲並到城市花園「傷心酸辣粉」用膳，翌日發病求醫。

男生發燒到過元朗5食肆

第三名源頭不明患者是住屯門的22歲男學生（第5133宗），病發前到過高富餐廳，但10月1日發燒，至4日才求醫，病發日曾與幾名朋友到元朗滔滔甜品，其後到過譚仔三哥、金銘潮州粉麵和雲貴軒米線，最少5名共膳者要檢疫。男學生另常到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，連日均有源頭不明個案，是「不好的兆頭」，呼籲市民遵守社交距離，又指病發後仍外出用膳不理想，再呼籲有病徵者盡快求醫，不要參與社交活動。

許樹昌又說，明白上班族未必很願意請病假，但有病徵者上班易播毒，再呼籲有輕微病徵者應到醫管局取樣本瓶化驗，又建議當局增加取瓶地點和時間，方便市民。

昨日另有約10宗初步陽性個案。大角嘴的天主教明我幼稚園（奧運校）因有學生家長初步確診，昨今停課兩日。福建中學附屬學校亦有一名家長懷疑確診，昨今停課兩日。

（疫情第三波）

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