抗疫專家福田敬二不獲港大續約 原獲學術審批會通過 消息：張翔否決

醫學界近日傳出福田敬二不獲續約消息，本報昨晚獲3個獨立消息確認他不獲續約。有消息稱續約申請已獲香港大學的學術審批委員會通過，卻被港大校長張翔否決，消息人士稱不知原因。本報就福田敬二不獲續約向港大醫學院查詢，至截稿前沒回應。本報昨晚透過電郵向福田敬二查詢，暫未獲回覆。

失優秀教授 同事氣餒

恐令更多人萌去意

有港大中人說，雖然福田敬二沒出版很多學術研究，但非常知名，對他不獲續約感驚訝，同事間對這名優秀教授不獲續約、並預期很難找到適合替任人感到氣餒，又估計事件會令更多同事萌去意，因預視港大職位未必穩定。他分析，除了港大法律系前副教授戴耀廷，亦有其他高級教職員遭辭退，反映校長對續約很嚴格，利處是予壓力同事要精益求精，才能留在港大；但他同時擔憂，香港目前的學術前景已大不如前，難吸引專才來港，他關注若今次港大失去福田敬二，但無法僱用到程度相若的優秀人才，要由次等者擔任此職，對港大以至香港都是壞事。

港大人：若說計劃以內地學者取代 我也不驚訝

他又慨嘆，「如果你跟我說這是張翔有計劃地，逐步將外國和本地學者，用內地學者取而代之，我也不會感到很驚訝。」

曾世衛任職 應付SARS伊波拉

任職港大公共衛生學院院長及臨牀教授的福田敬二在2016年加入港大，來港前曾擔任世衛多個要職，包括世衛大流行流感總幹事特別顧問、衛生安全助理總幹事等，亦曾在美國疾控中心任職，多年來應付過SARS、MERS、伊波拉病毒等多場疫症。本港今年初爆發新冠病毒疫情，福田敬二獲特首林鄭月娥委任加入4人專家顧問團，他在2月底已預計疫情相當可能演變成全球大流行，又多次讚揚港府及港人抗疫做得好。

港大醫學院近期已流失多名教授，微生物學系3名教授於本學年先後離職，包括劉嘉珮、胡釗逸及黃世賢。

明報記者

（疫情第三波）

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