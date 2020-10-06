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2020年10月6日星期二
港聞二
5日4泰裔染疫 釀兩群組涉6人 張竹君憂傳播鏈 專家促警方入境處助查行蹤
青衣兩宗 一人曾吃港威自助餐
有幼園家長確診 停課兩日
爆疫酒吧店名不符酒牌 轉介警
流感針資助周四展開 私醫稱反應踴躍
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稱將立會查詢 周浩鼎：需確保「正確認識」基本法
警口供矛盾 兩學生堵路罪脫
太子站外垃圾桶焚紙 兩男囚4月
社工脫阻差罪 律政司上訴
居屋明截表 反應勢遜上期 房委會委員料關經濟前景、項目偏遠
2/3劏房戶稱N無津貼不夠交租 盼設租津
國泰工會晤資方 倡裁員先研自願離職
涉收賄保同事飯碗 物業經理保安被控
錄最高91毫米雨量 高於紀錄 紅雨旺角水浸 渠署指無關黐地磚
天文台被斥未預警 林超英：情况奇特 廣東沿岸獨港大雨
營運賣淫網 半山富婆賺3150萬 指使菲傭聯絡客戶安排妓女 主僕同認罪
屯門區會討論青山灣絕食 區議員阻官員離場
旺角劏房搗毒品倉 檢2580萬元可卡因冰毒
伍淑清妹夫墮樓亡
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【Emily】揸國旗玩滑翔傘 EQ「愛的迫降」賀國慶
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【Emily】與政府商健康碼合作 華昇胡定旭：未傾到收費細節
【Emily】五申見囚友不果 邵家臻斥懲教削探訪權
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【明報專訊】（請看附圖）
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