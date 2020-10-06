屯門區會討論青山灣絕食 區議員阻官員離場

CIC多名羈留者6月底起絕食抗議，至今已逾3個月。昨討論有關議程時，屯門民政事務專員馮雅慧稱不符《區議會條例》職能，故與政府人員離席；會議室播音系統亦遭關閉。馮雅慧經議員休息室離開，但其他官員在出入口被阻擋下，未有離場。

主席續會議 要求盡早清拆CIC

屯門區議會主席陳樹英則繼續會議，多名區議員及CIC關注組成員輪流發言；CIC關注組今晚發起行動，在中心門外聲援被羈留者。陳樹英表示，不排除發起社區行動，包括要求盡早清拆CIC，收回土地供屯門區使用，質疑CIC位處屯門，卻不受監管。

屯門區議員朱順雅向本報表示，CIC在她所屬選區，過往若區內有新冠病毒確診個案，她均會跟進視察食環職員消毒工作，惟CIC出現確診個案，她要求入內視察清潔工作卻被拒絕；入境處亦未正面回應質疑，她批評情况不合理，「（CIC）附近亦有民居，（民政）專員是否可這樣拂袖而去？都很詫異，當然不恰當」。