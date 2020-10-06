營運賣淫網 半山富婆賺3150萬 指使菲傭聯絡客戶安排妓女 主僕同認罪

被告依次為黃佩（王亭，68歲）及Palpal Lactoc Jo An Evera（42歲），同承認各一項串謀依靠他人賣淫收入為生及串謀洗黑錢罪名，另兩人各承認兩項洗黑錢罪名，清洗合共4826萬元黑錢。案中另一女傭Gallego Jeanette Villaflores早前承認一項串謀依靠他人賣淫收入為生罪，已被判囚10個月。

求情稱早年拮据被迫為妓 膝下無子

辯方求情稱，首被告早年因生活拮据被迫賣淫，丈夫獲悉後不願與她行房，故至今兩人膝下猶虛。辯方又稱，首被告因年紀老邁難續故業，故開設網站，目的只為提供「清潔及優質」的性服務，妓女亦屬自願，形容此案為「無受害者的案件」。辯方又說，次被告來港時只想任職家傭，因害怕失去工作及欲掙外快而犯案。

操控俄籍委內瑞拉籍女賣淫

辯稱提供「清潔優質」性服務

根據控方案情，2018年4月至5月，4名警方卧底透過涉案賣淫網站提供的電話號碼，六度透過電話、短訊或WhatsApp預約性服務，並在抵達預先安排的酒店後，各自以現金及信用卡向妓女支付約5000至7080元，涉案妓女包括兩名俄羅斯及一名委內瑞拉籍等。

警方有組織罪案及三合會調查科同年5月15日到兩被告位於中半山地利根德里的居所搜查，搜出營運網站物品，包括17本交易紀錄及多部用作聯絡客人的電話等，並拘捕兩人。

根據交易紀錄，警方計算網站收入逾3150萬元。次被告在警誡下稱，在首被告指使下，與另一女傭在居所負責與網站顧客聯絡及安排妓女等；首被告會抽取每次交易一半金額，兩名女傭每月可獲約1000元報酬。

【案件編號：DCCC83、463/18】