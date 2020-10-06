天文台被斥未預警 林超英：情况奇特 廣東沿岸獨港大雨

天文台：暴雨隨機形成 現科技難預測

天文台於昨早7時25分發出黃色暴雨警告，8時05分改發紅色暴雨警告，9時30分除下所有暴雨警告，前後約兩小時。紅雨期間旺角及觀塘水浸，不少打工仔及家長在天文台facebook留言批評太遲發警告，未有提早出門，飽受交通擠塞及遲到之苦。

天文台科學主任梁麗儷表示，一道弱冷鋒昨早過境，遇上大氣不穩，形成大雨及雷暴；對於暴雨在本港境內才爆發，梁說暴雨形成時間及地點均有很大隨機性，而昨日的暴雨在較短時間內形成，以現時本港及外國的預報技術，均難以預測到這場暴雨。她說，天文台已於昨早約7時通知公眾本港上空有雷雨區形成，並由東至西面移動，提醒市民出門帶備雨具。

林：或因維港「㷫到爆」引發

天文台前台長林超英形容昨日早暴雨「奇特」，昨早8時前後廣東沿岸只有香港大雨，閃電範圍很細小，從衛星照片看到，雲塊到達香港才「爆發」，估計有兩個可能，一是東風遇上香港山脈製造上升氣流；二是香港市區氣溫相對較高，誘發氣流上升，「或是兩者一齊發功」，導致不穩定氣流來到維港「㷫到爆」。

上周三黑雨歷來第二遲

本周四是廿四節氣的「寒露」，意味深秋將至，惟天文台在過去一星期發出多次暴雨警告信號，當中上周三（9月30日）發出的黑雨警告，是自1998年有暴雨警告信號以來第二最遲發出黑雨警告；對上一次全年最遲發黑雨警告是2016年10月19日。