錄最高91毫米雨量 高於紀錄 紅雨旺角水浸 渠署指無關黐地磚

天文台昨早7時25分發出黃色暴雨警告信號，其後於8時05分改發紅色暴雨警告信號，多區路面交通受阻。天文台於油尖旺區錄得80至91毫米雨量，高於天文台過往10月份1小時最高78.7毫米的雨量紀錄，惟天文台表示後者數據由天文台總部雨量計量度，不能直接比較。昨日，旺角亞皆老街與洗衣街交界水浸，黃泥水淹浸行車路；土瓜灣江西街一帶亦水浸及膝，有市民捲起褲管涉水而行。天文台預測今日及明日早上有一兩陣驟雨，部分時間有陽光，風勢頗大，接近周末大致天晴。

渠務署昨共確認6宗水浸個案，全部位於九龍，當中一宗位於旺角洗衣街，其餘5宗位於九龍城區。就洗衣街與亞皆老街交界水浸，署方初步調查發現，該處馬路雨水集水溝有淤塞，雨水未能及時排走，有關部門已完成緊急清理。署方亦發現附近一處工地有泥水流出路面，可能導致該處附近的集水溝淤塞，已要求有關工地執行修正措施，避免類似情况再次發生。

區議員接黐地磚阻排水投訴

油尖旺區議員朱江瑋表示，昨早旺角水浸持續約兩小時，有水滲入附近大廈大堂。朱稱接獲市民投訴，質疑路政署近月以膠水加固地磚阻礙排水，導致大水浸，又表示近月署方改以石屎鋪路取代磚頭，但未肯定是否影響排水，已聯絡路政署及渠務署了解，並會在區議會跟進。同區區議員林兆彬則表示，上周黑色暴雨警告信號下區內未有水浸，他昨早10時許到場了解，渠務署人員已到場疏通渠道，他留意到渠內仍有積水且沒有流動，懷疑渠道淤塞導致水浸。

渠務署：行人路地磚無加膠水

水浸因集水溝有淤塞

渠務署表示，雨水會透過有斜度的路面流往路旁集水溝，再經地下排水渠道排走，所以在行人路地磚施加膠水並不會增加水浸風險，並引述路政署稱該處行人路的地磚並無施加膠水。

前士力處長：地面水渠排95%水分

土力工程處前處長陳健碩表示，已發展城市中，95%水分靠地面排水系統排走，只有5%依賴滲入地底排走。他認為，以膠水加固磚頭或以石屎覆蓋地面，與水浸關係不大，估計是渠道入水口有垃圾如膠袋淤塞，導致雨水未能經渠道排出大海，引致水浸。他說市區垃圾多，且路面較平坦、少斜路，故排水速度會較慢，現時港島設有大型去水口，雨水經地底排水道通往香港仔華富一帶後山，減低積聚在發展區引致水浸的風險。