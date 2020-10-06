港聞

港聞二

國泰工會晤資方 倡裁員先研自願離職

【明報專訊】網上傳出國泰航空將大規模裁員，國泰空中服務員工會昨午與資方開會，反映員工憂慮，盼國泰定出提交營運模式新方案的具體日期，倘縮減人手亦希望先探討擴大自願離職計劃。對於會否承諾在勞資雙方下周再開會前不裁員，國泰航空回覆本報稱，公司會與工會保持溝通，正全面檢視集團業務營運，會以開放態度考慮所有方案，並在第四季就航空公司未來營運規模及模式向董事局提出建議。

國泰空中服務員工會主席王思敏會後表示，已向資方反映近期屢傳國泰會裁員，員工頗憂心，盼公司定出向董事局提交營運模式新方案的日期，並建議資方若要縮減人手，應先探討擴大自願離職計劃，以減少裁員人數。她引述資方代表稱會向管理層反映，且不排除任何可能。至於裁員方面，王思敏稱資方無提及，工會下周將與資方再開會，但未出確實日期。王又說，工會要求資方不要突然裁員，若要裁員，亦應先推一系列措施，如自願離職，令員工有更多保障。

民航工會：數百從業員離職 人才恐淘空

另外，香港民用航空事業職工總會主席李永富昨於港台《千禧年代》表示，有聽到國泰裁員傳聞，但暫未知確實消息和詳情，認為裁員非唯一解決方法，憂作為一條產業鏈的香港機場受影響，會拖慢經濟復蘇。他說，若有些經濟體復蘇得較快，並吸納本港航空界工程師及技術員等，本港人才會被淘空，而目前已有數百名從業員離職，轉職為保安等。

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