國泰工會晤資方 倡裁員先研自願離職

國泰空中服務員工會主席王思敏會後表示，已向資方反映近期屢傳國泰會裁員，員工頗憂心，盼公司定出向董事局提交營運模式新方案的日期，並建議資方若要縮減人手，應先探討擴大自願離職計劃，以減少裁員人數。她引述資方代表稱會向管理層反映，且不排除任何可能。至於裁員方面，王思敏稱資方無提及，工會下周將與資方再開會，但未出確實日期。王又說，工會要求資方不要突然裁員，若要裁員，亦應先推一系列措施，如自願離職，令員工有更多保障。

民航工會：數百從業員離職 人才恐淘空

另外，香港民用航空事業職工總會主席李永富昨於港台《千禧年代》表示，有聽到國泰裁員傳聞，但暫未知確實消息和詳情，認為裁員非唯一解決方法，憂作為一條產業鏈的香港機場受影響，會拖慢經濟復蘇。他說，若有些經濟體復蘇得較快，並吸納本港航空界工程師及技術員等，本港人才會被淘空，而目前已有數百名從業員離職，轉職為保安等。