2/3劏房戶稱N無津貼不夠交租 盼設租津

倡N無津貼恆常化

關注基層住屋聯席9月14至26日進行網上問卷調查，詢問各區劏房戶就今年7月開始接受申請的「N無津貼」看法，共收回307份有效問卷。調查發現，66.1%劏房戶認為津貼不足以支付租金，亦有96.4%及97.1%劏房戶分別支持N無津貼恆常化及與租金津貼一同實施。

此外，調查發現有29%劏房戶的租金佔開支四成、26.4%的租金佔開支五成，佔開支六成的則有12.4%。聯席認為反映租金對劏房戶確是沉重的恆常開支，一次過津貼最多只能暫時解決基層燃眉之急。

住戶：業主月月說加租

深水埗劏房戶英姐以月租3000多元租住80呎劏房，業主每個月都說要加租，更稱若單位裝修後，可加租至6000元，「聽到我都心驚驚」，幸而至今未有加租。她說，早前取得4500元的N無津貼能幫小忙，但基層始終「捱得好辛苦」，期望N無津貼可恆常化。

聯席組織幹事陳康麒表示，英姐的租金已相對便宜，一人家庭可獲4500元N無津貼，但很多街坊的劏房租金卻不止4500元，期望政府在施政報告提出恆常化N無津貼。她續稱，N無津貼無法取代租金津貼，希望政府雙管齊下，而劏房業主加租問題相當嚴重，認為租津要與租管一同落實。