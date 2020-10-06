居屋明截表 反應勢遜上期 房委會委員料關經濟前景、項目偏遠

截至昨午5時，房委會於網上共收到15.7萬份居屋申請及8.5萬份「白居二」申請，而樂富房委會客務中心則累計收到2.1萬份居屋/白居二申請表。記者昨在客務中心亦見到不少市民前來交表，不時出現排隊情况。

暫收18萬表超額24倍 上期六成

今期居屋推售包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、粉嶺皇后山山麗苑及火炭彩禾苑共7047個單位，是復建居屋以來最多一期，遠較居屋2019的4871伙及居屋2018的4431伙多。不過該兩期分別收到31萬份及27.2萬份申請表，其中上期更創歷來居屋申請新高，而今期現時接獲申請宗數僅達上期申請約六成。

7047伙復建後最多 4盤3處新界

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉估計，今期居屋最終接獲申請少於25萬份，是2018年居屋定價改變機制後最少一次。他指出，申請宗數減少涉及多個原因，疫情及經濟前景為主要因素，現時失業率高企，即使房委會把市值折扣率由六三折調整至六折，平均售價下調5%，亦難刺激申請意欲。他又說，今次4個居屋項目，除鑽石山啟翔苑外，其他都非位於市區，吸引力有限，或令有意申購市民卻步。

1月攪珠 6月揀樓

今期居屋單位實用面積約278至614平方呎，房委會最終決定以市值六折發售，售價介乎117萬至489萬元，申請將於明晚7時截止。按現時計劃，今期居屋及白居二將於2021年1月攪珠，6月起揀樓。

房委會早前曾表示，臨近截止申請日，尤其截止前數小時，會有較多申請人遞交網上申請，呼籲網上申請者盡量避免臨近申請期截止時段遞交申請，以確保截止前於網上完成申請程序。