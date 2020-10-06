太子站外垃圾桶焚紙 兩男囚4月

求情稱火勢小 官：須阻嚇

被告依次為運動用品店採購經理鄧振強（42歲）和持旅遊簽證來港的De Bruin Edgar Willem Aart（31歲）。兩人被捕至今還押近3個半月。辯方求情稱，兩人案發時將紙張投進垃圾桶，並無使用化學品或助燃劑，又形容當時火勢不大，對人身及財物損害有限。

裁判官梁嘉琪表示，縱火是嚴重罪行，但考慮兩人已向政府賠償共700元及認罪，遂判囚4個月。

另外，就讀理大專上學院應用社會科學二年級、學生會副主席傅鎮昇（20歲），今年2月15日在天水圍擔當義務急救員時遭警員截查，因攜有一部無線電對講機被捕。

義務急救攜無線電判罰款

他昨在屯門裁判法院承認一項無牌管有無線電對講機罪。裁判官接納被告打算在事件中幫助有需要者，以及對法律無知而干犯控罪，判罰款3000元。

【案件編號：KCCC346、TMCC1341/20】

（反修例風暴）